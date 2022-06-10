陳健安玩妖艷獻第一次　擺蛇上身超大膽

歌手陳健安（On仔）與唱作女歌手iii首支合唱歌昨日上架，曾經為電影《手捲煙》配樂、電影《梅艷芳》製作預告音樂的iii（Iris Liu），早前創作了新歌《雷公》後，鎖定找on仔合作，仲話睇中他倜儻又玩味的氣質，所以膽粗粗在社交平台私信邀請合作。不過當時On仔忙於C AllStar《人類世》的工作，被逼將合作推遲。等足一年，歌曲終於面世，今次MV大玩20世紀歐洲古典風，2人同床拍攝，on仔更玩蛇，十分大膽。

新歌講述一對關係密切的男女，男方堅決離開所在地，到一個遙遠地方開展新生活，但女方一直對男方選擇離開感到費解，在最後一次通話中，突然覺悟人生中告別有長短，要活在當下。On仔透露：「去年收到iii嘅Demo已經好鍾意，但上年時間唔得，佢同我講唔緊要，等我有時間先，好開心終於做到。」 on仔又話一直有留意iii，好欣賞她的才華，懂編曲又有Classical底子。而今次合作on仔覺得十分好玩，更說：「現場度咗好多和音，iii又好鍾意，於是不停變不停改，不停有火花，好好玩。大家聽時可以留意吓，唱Live應該唔容易。」iii一向自己監製自己Vocal，但今次讓安仔監製自己，覺得好新鮮，跳出了舒適圈，甚有滿足感。

MV以20世紀歐洲古典風拍攝，on仔表示從未試過。第一個20世紀歐洲高貴優雅造型，on仔建議化妝師去到盡，將眼睛愈畫愈大、眼線愈畫愈深及，面又貼珠片，就連他也覺得變了另一個人一樣，高貴中帶點邪惡。而第二個造型他則較女性化，似一個20世紀外國老師，面有雀斑，加上一面Poker Face去演戲。而iii初嘗歐洲古典造型，表示十分喜歡，她說：「我本身好鍾意呢種華麗裝扮，但一直冇機會試，今次終於試，到，成個MV拍得咁靚，好開心，為咗着衫靚啲，我仲專登做多咗運動同戒糖。」