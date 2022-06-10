姚焯菲化身天外飛仙　一鏡到底歌舞為《聲夢2》掀序幕

TVB節目《聲夢傳奇2》將於明天（11日）首播，一眾參賽者除了分成4組「拜會」今季評審舒文、張佳添、陳潔靈及音樂總監Johnny Yim，於4位資深音樂人面前「初試啼聲」兼接受指導外，更會與《聲夢傳奇》首季畢業生，炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）、張馳豪（Aska）及何晉樂（Rock），挑戰殿堂級樂隊Queen名作、攜手演出時長近6分鐘的一鏡到底精彩歌舞《波希米亞狂想曲》，為節目展開序幕。相關環節中，Yumi與Windy會與師妹舞鬥，Aska與Rock則分別與師妹師弟表演4手聯彈及鬥Jam結他，極盡視聽之娛。以可愛馳名的Chantel，則會化身「天外飛仙」空降一鏡到底現場，加上時近時遠及360度全面鏡頭拍攝，絕對是台前幕後緊密合作的用心之作。

除了重踏「聲夢」舞台與師弟師妹攜手演出，Chantel等還會合首季其他畢業生包括林君蓮（蓮姐）、潘靜文（Sherman）、文凱婷（Aeren）等，與師弟師妹進行了一場真情流露的Q & A環節。在首季中有亮眼表現的Chantel，坦言曾因一件意料之外的事情致壓力爆煲；Rock亦因一句說話搞喊師妹莊殷玥（Vici），幸好蓮姐及時出手解圍，令Vici破涕為笑。主持森美之前曾透露一眾學員於首集已「喊到七彩」，矛頭原來直指音樂總監Johnny Yim。