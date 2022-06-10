【Zac玩Zac食】獅子山下品味中式廚師發辦

香港第五波疫情已催穩定，之前抗疫措施下大洗牌，有些敵不過疫情倒閉，亦有很多新餐廳開幕，今日同朋友去試咗一間位於旺角東五星酒店內新開的私房菜。

步入餐廳首先被落地玻璃遙望高聳壯麗的獅子山所吸引，餐廳以「中式廚師發辦」套餐形式，炮製出一系列注入「千變萬化，中日融合」的精緻美饌。

餐廳之前開幕推廣，九道菜嘗味菜單（Tasting Menu）反應熱烈，為答謝大家支持，主廚團隊特意炮製全新升級佳餚，由今日至7月中再一次推出第二輪買一送一優惠，每道菜式均以三個疊字命名，有啲字簡直未見過兼唔識讀，包括晶凝（藤椒墨魚‧吟釀象拔‧梅酒赤貝）、劦炒（龍蝦‧蟹油‧玉子）、鱻煲（鯛魚‧松茸‧酸菜）、犇煎（A5仙台牛）、品灸（鵪鶉鬆‧琵琶烤豬））、皛煮（金不換‧龍躉扣）、森燴（大啡菇‧松露）、惢煮（（鮑魚‧冰冷麵）、馫凍（燕窩‧哈密瓜‧奶凍）。每一道菜只提到主要食材名字，而每次做法或有分別，讓食客每次到訪品嘗同一個餐牌都有不同的驚喜，讓大家體驗獨一無二的視覺、味覺享受。

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

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