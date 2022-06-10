林心如同老公鬧交要揀時間同地點：夫妻間一定有摩擦！

台灣藝人林心如近日親身探訪受家暴婦女及小孩，分享自己對於家暴的看法以及夫妻在小孩面前的相處之道。身為母親的心如表示，每當看到虐童新聞，她都不忍心、不敢看，怕情緒會控制不住。她於片說到：「孩子是用來疼的，你的親生骨肉，你怎麽打得下去？家暴不僅是身體上的傷害，還包括言語、精神、金錢上的控制，這些都算在家暴的範圍裏面。」

心如與老公霍建華因拍戲結緣而結婚，如今育有一女的她，表示夫妻、情侶在相處上，一定會有摩擦、口角，並表示吵架不見得是壞事，但要選對地方、時機來吵，千萬不要在小孩面前吵架。她說：「大聲的對話也要避免，更不可能有肢體上的衝突，即使是大聲嚷嚷，我們都不可能在小孩面前。」林心如相當重視孩子的感受，指出衝突發生1、2次後極可能對小孩造成陰影，她提醒大家：「身教是非常重要的，在小孩面前，我們都應該盡量做好身教，控制好自己的脾氣。」

被問及是否有飾演過被家暴的角色，心如指在2020年的《誰是被害者》中飾演的「李雅均」就是一名被家暴的婦女，而且還要照顧生病的先生，造成心裏極度不平衡，由被害者演變成加害者。她笑言:「我個人覺得這個被家暴挺心理變態的，不值得參考！」