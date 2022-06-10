為邵子風愛到傷痕纍累　蝦頭：再唔分開會攬住一齊死！

由林柏希主持的網上節目《月傾會》，今個月邀請嘅嘉賓係楊詩敏（蝦頭），一見面，蝦頭同主持林柏希即刻敍舊，原來蝦頭人生第一個電台節目，係林柏希搵佢做！她說：「希希（林柏希）好錫我嘅，因為嗰陣時做電台節目《晨希Good Day》，佢幫咗我好多，令到我人生嘅career突然間有啲新進展！」

現年46歲的蝦頭，情史豐富，她直言如果計散拖真係數不清多少次，但真心去愛的，5隻手指數得晒！講到愛情，林柏希問佢最冇自尊的一次做過甚麼？蝦頭提到前度邵子風：「我覺得為佢差唔多付出咗一切，所以我冇咗自己！大家都知道，我對上一個係邊個啦！我哋關係好複雜，又拍拖又經理人又一齊開公司，我哋大家都係兩個傷痕纍累的靈魂！我嗰陣時有一股蠻勁，好想可以有永遠，我亦視佢為我一個結婚對象啦，到第4年愈嚟愈關係複雜，之後又搞作品，我就覺得我哋再唔分開，我哋會攬住一齊死，真係堅係死呀！」

不過，蝦頭都直言要好多謝前度，令佢重生，她說：「依家點解成長咗，係因為我明白冇嗰陣時嘅經歷，我今日都唔會重生Rebirth。」除了邵子風，蝦頭仲同導演火火都拍過拖：「我同阿火拍拖係讀演藝學院嘅時候，拍咗三年半拖，嗰陣我係好情迷阿火㗎嘛，分開咗之後好傷心，嗰一年裏面我覺得自己最荒唐，不停玩囉，不停吃喝玩樂呀，飲酒呀、識男仔。另外一個荒唐時間，又係失戀之後直接走咗去泰國散心，有唔同嘅艷遇喺泰國發生，又識到一個泰國男朋友拍咗拖一年！」

除了大講情史，蝦頭仲大爆同阿媽都係鏡粉，她謂：「我媽咪鍾意Anson Lo㗎，我鍾意姜濤囉！我真係要分享畀大家聽下，有一日睇電視《Chill Club》頒獎禮，跟住男歌手金獎宣布係Anson Lo，我阿媽突然之間「呀」一聲尖叫，少女心事呀，佢真係神徒（Anson Lo粉絲暱稱）嚟㗎，所以我嗱嗱臨幫佢訂咗個會員囉，抽唔到飛呀，抽咗兩次！」至於問蝦頭何解如此喜歡姜濤？她笑言：「我覺得佢好善良囉，即係佢未攞獎嘅時候，我覺得呢個人嘅眼神係好鍾意表演，佢係會為咗呢樣嘢連條命都可以攞出嚟！」

愛情路上，姊弟戀忘年戀都試過，蝦頭話始終都要有愛先有性。之前蝦頭曾於自家網上節目《絲打圍爐》透露過，視MIRROR的AK為性幻想對象，問她最近人選有冇變？答案竟然是電影《奇異女俠玩救宇宙》入面，飾演楊紫瓊老公嘅演員關繼威，她說：「我真係對佢好有feel，突然間諗起佢！」