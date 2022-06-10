榮登十大網紅之首　Kylie C.預告有驚喜回饋

近日和中醫蔡梓銘一起主持繽FUN星網健康節目《星星講醫D》、有「學霸甜心」之稱的Kylie C.（鄭杞瑤），在日前社交媒體分析公司亞洲網紅行銷平台（Cloudbreakr）公布的5月份十大人氣網紅名單中位居榜首，力壓被張敬軒「加持」邀任個唱嘉賓的陳蕾及Gareth T（湯令山），分別獲第2及第3位。然而本職是行為治療師的Kylie C.，去年在Ace Talent 演藝模特兒大賽奪得冠軍，隨即加盟唐安麒娛樂並備受力捧，曾參與不少節目拍攝包括ViuTV的《水著考有Feel》及為「熊仔頭」主理頻道的節目《拍一日拖》等。樣子甜美，但身材是魔鬼Cup達36E的她，成為新一代宅男女神，出道至今一年多，其社交網站粉絲追蹤人數，更是由當初的不足1萬，躍升至現在已破10萬大關。

對於一躍登上榜首，Kylie C.今日（10日）接受東網訪問，表示感激公司及老闆唐安麒的栽培，更說網民的每一個留言或讚好都是鼓勵：「知道係第1位時嚇咗一跳，我由一個素人乜都唔識，到依家接觸咁多新事物，包括拍廣告、出活動或參加義工活動，都係公司嘅支持同鼓勵。雖然工作多咗，亦都多咗網民認識，好似多咗班朋友咁陪住我支持我，但從來冇諗過攞冠軍呢件事會發生喺我身上。我希望可以繼續同網民分享喜與樂之外，更可以畀佢哋多啲正能量，好享受同網民嘅互動，為咗答謝大家支持，遲啲會畀個驚喜大家！」對於新一屆的Ace Talent演藝模特兒大賽已開始接受報名，作為師姐的她會否擔心有新血加入造成競爭？她說：「參加比賽係一個自我挑戰，尤其如果對模特兒或演藝事業有興趣，更加要把握機會，唔好猶豫，我非常期待有師妺師弟加入呢個大家庭。」