寫真女雀士　開枱鬥胸狠

今次搵來寫真界兩位女雀士高宮麻里同長澤茉里奈比併一下，睇吓邊個最強！（互聯網）

日本寫真界競爭激烈，要爭一席位真係要鬥個你死我活，情況就好似開枱打麻雀一樣！提到打麻雀，唔少寫真女優都熱愛打牌，甚至進身職業打雀選手行列，今日就搵來高宮麻里同長澤茉里奈呢兩位女雀士比併一下，睇吓邊個最強！

惹火尤物

日本寫真界有好多年過30歲嘅女優，依然秀色可餐，好似33歲嘅高宮麻里呢位美人兒更加係惹火尤物喇！佢初出道拍寫真時被人話打扮娘味太重，但隨年月過去，除咗喺化妝打扮上有所改進，韻味亦愈嚟愈濃郁。身材方面，小巧而婀娜，上圍一對G奶更係軟彈適中，加埋條小蠻腰，真係正到啪啪聲呀！

入行前，麻里係一位女雀士，即係職業打雀選手，喺麻雀聯賽宣傳活動嘅時候，由於佢又靚女又好身材，被大會安排換上泳裝登場，因而被寫真界睇中，2013年推出首部寫真DVD作品，並正式出道成為寫真女優，而且發展得相當順利，第二部寫真DVD作品《女神降臨》更獲得預售排行榜冠軍。現時麻里除咗拍寫真同打麻雀外，亦經常為麻雀電子遊戲做代言人，甚至化身成為遊戲其中一個角色，曝光率相當高！

高宮麻里

年齡：33歲

身高：5呎

三圍：35G-23-34

合法蘿莉

長澤茉里奈被稱為「合法蘿莉巨乳」，原因係佢雖然已經過咗法定成人年齡，但個樣仲係咁嫩口咁可愛！據講佢出夜街嘅時候，曾經畀警察懷疑係離家出走嘅未成年少女，遂將佢截停查問一番，所以話呢，生得太後生都唔一定係好事嚟㗎！

至於身材方面，茉里奈就發育得相當成熟，上圍擁有一對脹卜卜嘅F奶，由於生得細粒嘅關係，令心口對大包顯得特別巨型激凸，亦因為咁以，好多人都忘記咗茉里奈其實係美少女組合「放課後公主」嘅成員，只記得佢喺寫真演出中大露酥胸嘅寫真女優。近期茉里奈除咗拍寫真亦工作多多，經常為電視節目做主持介紹美食之外，亦因為愛上打麻雀而進身女雀士行列，仲話將來開番間麻雀館，如果有朝一日成事的話，有茉里奈自己做生招牌，一定雀友滿場喇！

長澤茉里奈

年齡：26歲

身高：5呎

三圍：32F-22-33

第1回合

鬥S曲線

長澤茉里奈生得細細粒，而且上圍脹卜卜，但係膊頭窄唔夠橫，仲有Pat Pat亦唔夠渾圓，令整副胴體曲線睇落差少少，反而唔及高宮麻里嘅身材咁曲線美。

第2回合

鬥產量

高宮麻里雖然有定期拍寫真，不過佢主要事業都係攻打四方城，所以產量唔算多。至於長澤茉里奈除咗經常為雜誌拍寫真，早前亦相當有熱誠咁搞眾籌製作最新嘅寫真集添！

第3回合

鬥成績

長澤茉里奈投身職業打雀行列嘅日子尚淺，暫時未有咩成績打到出嚟，相反高宮麻里就拋離佢九條街喇，因為佢贏過唔少麻雀比賽，包括第一屆女子職業麻將日本系列賽及第11回女流MONDO盃等。

麻里更勝一籌

長澤茉里奈有童顏又有巨乳，而且活潑可愛，不過佢就好似新酒一樣，仲係需要一段日子醞釀出風味，反而高宮麻里除咗身材更具曲線美，舉手投足都散發出迷人風韻，真係零舍不同呀！