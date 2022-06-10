身材火辣嘅比堅尼女郎喺海上衝浪，嗰種速度與養眼嘅感覺，係咪好有遐幻想呢？為滿足男士嘅幻想，唔少四仔片廠都會趁夏天推出滑浪女郎題材嘅作品，唔知邊套啱你心水呢？

頂級狂放

由著名四仔片廠Reality Kings製作嘅《Project DTF #2》，雖然以滑浪女郎為主題，仲有比堅尼同滑浪板嘅元素，但全片其實係冇任何滑浪嘅演出。可能有人會覺得有啲掛羊頭賣狗肉，不過好多四仔迷睇完之後不但冇投訴，反而激讚脫星嘅演出夠狂野，床技更係超正！原因好簡單，由Alina Lopez、Lulu Chu、Alexis Tae等超人氣脫星上陣，佢哋嘅演出風格都係頂級狂放，加上比堅尼誘惑，對鍾情純粹情慾演出嘅四仔迷嚟講，足已能令佢哋收貨！

火辣之旅

片廠Vixen嘅王牌四仔系列《Vibes》嚟到最新登場作《Vibes #4》，以比堅尼女郎、海灘同滑浪為主題，仲以優質脫星嘅情慾演出，同埋高質嘅拍攝作為賣點。由Emily Willis、Kali Roses、Little Caprice等活力四射嘅脫星演出品，故事講佢哋同一班男仔到海灘玩，期間各人眉來眼去，就知呢個旅程絕對唔簡單！果然到達海灘之後，眾人已急不及待互相進行「身體檢查」，搞到慾火大作，有人喺海灘一角偷歡，有人索性直奔酒店盡情激戰，呢個夏日之旅果真火辣辣呀！

玩出慾火

當火辣嘅滑浪女郎遇上健碩嘅衝浪猛男，結果會係點呢？想知嘅話就要睇吓呢套由Innocent High炮製嘅《Cheating Bubble Butt Girlfriends #4》。由Jessy Jones、Lexi Aaane、Adara Love等脫星演出，故事講滑浪愛好者Lexi Aaane跟男友到海灘滑浪，點知期間邂逅型男，兩人更玩出慾火，結果趁男友行開時便同對方偷情。如果鍾意熱浪與偷情嘅四仔迷，呢套作品一定可以滿足到要求。

碟評

縱然未必對滑浪女郎有幻想，但比堅尼辣妹點都可以引起男士嘅性趣，只係話晒以滑浪為主題，片中點都要有少少滑浪演出至啱數，故此雖然《Project DTF #2》獲唔少四仔迷讚賞，但講到符合主題佢就唔合格，反而《Vibes #4》同《Cheating Bubble Butt Girlfriends #4》兩套作品，真係交足功課，前者不但充滿青春熱血感覺，加上結尾嘅情慾大雜燴，更係官能刺激度十足，而後者嘅偷食劇情亦合情合理，最重要係片中脫星演得夠放，係一套高質嘅作品。