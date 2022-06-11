陳豪助陳茵媺出山拍劇圓夢　相隔12年奉旨晒愛！

已8年沒拍劇的陳茵媺（Aimee）將於7月「出山」，與老公陳豪（Mo）婚後首次拍劇。對於角色度身訂造，心情興奮的她表示想證明自己對演戲那團火從沒熄滅！而陳豪表示與太太理念一致，冧爆表示：「只要能夠助她完成夢想，我甚麼也願意去做。」

視帝陳豪與太太陳茵媺結婚9年，育有3名子女，Aimee婚後專心相夫教子，Mo就不停拍劇搵銀。他們絕對是圈中的模範夫妻，雖然要經常陪伴子女，但都爭取過二人世界，更不時於社交網放閃，直至現在2人仍有初戀感覺，羨煞旁人。

當年他們因合作劇集《心戰》日夕相對，加上Mo與Aimee「鬼聲鬼氣」十分投契，因而擦出愛火。該劇於2010年開拍，如今相隔12年，他們將於7月中拍攝監製陳維冠的新劇，更飾演情侶，亦是2人婚後首次夫妻檔拍劇。

「演戲團火冇熄」

其實Aimee向來醉心演戲，最後演出劇集已是8年前《叛逃》。雖然陳維冠多年前誠邀她「出山」，但當時她覺得仔女年紀尚小，故婉拒對方，但她心中演戲那團火一直仍在！快將開工的她除了要盡快適應外，最重要的是輔導小朋友，她受訪時表示：「的確有啲擔心，我同佢哋做輔導之餘，都要輔導自己。平日我有好多嘢要處理，要送佢哋返學，又要睇功課，嚟緊阿女都升小一，我都係時候為自己理想再出發。監製好有誠意，劇中角色係佢為我度身訂造，真係好興奮！」

Aimee正式拍劇時，相信不會完全放下小朋友不顧，必定分身不暇。由於其中文不太好，現時看劇本都需要翻譯，她說：「我之前用咗11個鐘睇2集劇本，希望可以快啲入戲同習慣，始終拍劇同照顧小朋友嘅情況好唔同，雖然我平時湊小朋友都唔夠瞓，但拍劇要記劇本，希望我可以兼顧到。我好想證明我對拍戲嗰團火呢8年都冇熄，熱誠同夢想亦冇放低，我好掛住，成日好想拍番戲，我好想屋企同事業兩邊都做到平衡。」

而Mo受訪時表示非常支持太太，他指Aimee已離開螢光幕一段長時間，他能夠參演太太復出的首部電視劇感到榮幸。向來愛妻的他指太太的夢想亦是自己的夢想：「只要能夠幫助她完成夢想，我甚麼也願意去做。」相信Aimee聽到會很窩心。

預先安排子女時間表

談到小朋友每天都黐實媽咪，問Mo會否向他們提早做心理輔導？他說：「小朋友已經知道媽咪會再次投入拍戲，亦為媽媽感到開心，但亦都有啲擔心嘅，因為當媽咪唔係經常喺屋企，總係會有啲唔習慣嘅感覺。」不過他表示與太太開劇前會為子女作最好安排：「小朋友平日嘅活動時間表，都必須要家長負責，就算拍劇幾忙都好，都需要預先安排好一切，咁我哋先可以安心專注喺戲劇世界入面，所以時間管理一直都係家長最大考驗！」

至於監製陳維冠坦言邀Aimee合作，事前有跟Mo商量。問今次女方「出山」有甚麼要求？他表示：「佢好好喎！冇乜特別要求，只係想演好嘅角色、好嘅劇集。」問他有否安排親熱戲給2人？他表示：「冇喎，唔會專登安排，會含蓄啲。」