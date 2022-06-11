【是日通勝】

農曆五月十三

壬寅年 丙午月 乙未日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

宜：訂盟、出行、祈福

忌：移徙、入宅、栽種

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：4、18、27、34

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：過得自己過得人，凡事為人設想可贏得掌聲。

金牛座：幸運指數排第一，事業發展有望更上一層樓。

雙子座：願意遷就另一半，可令感情關係變得更牢固。

巨蟹座：為事業付出努力不會白費，耐心等待成果吧！

獅子座：毋須太介懷當前的得失，也沒必要跟人比較。

處女座：別讓自己變成自私精，否則會把好運氣耗盡。

天秤座：財運有點糟糕，事事要小心，切忌意氣用事。

天蠍座：努力減肥是好，但節食不可取，易餓壞肚皮。

人馬座：整體運勢不過不失，保持善心就可遠離霉運。

山羊座：工作運平平，多管閒事易惹禍，宜安守本分。

水瓶座：好運加持，不論遇到任何問題都能應付自如。

雙魚座：有破財風險，平常心看待，毋須耿耿於懷。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）豬 財運旺

（跌）牛 是非多

鼠：工作壓力大，遇到難題應及早向人求助。

牛：是日沖煞，勿太執着，好與人爭易惹禍。

虎：生活與工作均稱心如意，得着比預期多。

兔：事業運不錯，多與人合作，無往而不利。

龍：別讓誤會破壞人際關係，必須正視問題。

蛇：人氣強，敢於表達想法，易獲別人接受。

馬：才思敏捷，專注事業有助化解各種問題。

羊：人際關係出問題，一不留神易惹事生非。

猴：公務繁忙，競爭帶來壓力，需步步為營。

雞：貴人助力強，宜求職轉工，成事機會高。

狗：事業發展一波幾折，要保持冷靜莫氣餒。

豬：開發財源好日子，與人合作投資有着數。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

最有父愛的星座Top 3

巨蟹座的父親

強項是能夠細心照顧家人，巨蟹座爸爸最喜歡親自下廚，每天為你及家人煮最美味及有營養的食物，心思細密的他，會默默留意你每天的變化，用心去照顧你的需要；雖然他不是一個懂得用說話來關心你的人，但就會做一些事情來表達對你的愛。縱使他不是一個十項全能的爸爸，但會以極細緻的愛心，來保護所愛的人，無條件的付出。

山羊座的父親

做男人要有擔當，山羊座爸爸絕對有這個能力。從小就教導你要做個有責任心的人，不斷提醒你長大以後，亦要盡照顧爸媽的責任，以身教讓你明白被尊重的重要。在一個學習負責任的世界裏長大，有壓力但其實亦很有安全感，因為有責任心的人去到那裏都受歡迎。他亦會教你如何一步一步向自己的目標邁進，怎樣鋪排自己要行的路，對於生存在這個競爭大的社會裏，非常受用。

金牛座的父親

愛會以金錢、物質及美食來衡量，所以在這個現實世界裏，這些都是最美好的。如果有個金牛座爸爸，相信他會給你這份豐足的安全感，而且會加送最好的生活享受，因為人生除了以勞力換取金錢外，就是要懂得如何好好享受人生。他亦會教你怎樣去選擇最好的東西，培養你的品味，如何生活才是真正對自己好，相信金牛座的父愛，就是最實際及持久。