陳嘉倩列出擇偶條件　專一善良要兩者兼備

宅男女神陳嘉倩首次拍劇，在ViuTV劇《冥冥之中》中與《全民造星II》冠軍吳啟洋(Phoebus)飾演一對苦命鴛鴦，無論在不同時空，彭家明 (Phoebus飾)都會愛上黎秋男(陳嘉倩飾)，可惜每次Phoebus都會死掉，沒有好結果。導演特別安排他們在開拍前一同上戲劇班以培養默契。

問到有否因拍劇擦出愛火花？嘉倩笑言：「劇入面有，真實係我似佢家姐多啲。」Phoebus搞笑地說：「唔係媽媽咩？」嘉倩即反駁：「可唔可以係家姐呀！」不過嘉倩覺得家明設定的性格十分討好，專一、善良、直接和樂觀，是理想伴侶模範，她說：「我好專一，所以要求對方都要專一，都希望將來伴侶，係一個善良嘅人。」戲裏面他們有很多浪漫情節，不過每次也被Phoebus打亂。一場Phoebus要安慰嘉倩的場口，他需要用頸巾圍着嘉倩，但卻論論盡盡把嘉倩的頭髮撥亂。他又經常不小心遮擋着嘉倩的臉，又要從頭拍過。

嘉倩更爆Phoebus有個宿命，凡觸及的東西都會被摧毀。Phoebus笑說：「我打開個道具盒都會無端端爛。用鎖匙開櫃桶，鎖匙又會折斷。經過燈腳都會斷，窗簾又會跌下，唔記得幾多次出事。（係咪你入咗自己數？）係導演懶我入晒我數，可能我有個氣場，我運氣一向唔係咁好，唯一一次有運氣就係攞咗《全民造星》冠軍。」

首次處女拍劇，嘉倩一次過飾演多個身份，包括孫女、媽咪、女友及太太，第一次演媽媽角色坦言有壓力，她說：「無諗過第一部劇就要大肚和生仔，之前有請教啲媽媽朋友，特別我媽咪，想知佗BB時嘅心情，模仿行路的姿勢。」戲中她性格比較陰沉、不愛笑，為了投入角色，在拍劇的4個多月內，她都盡量收埋自己，在家中玩自閉。

Phoebus服裝:Evisu_hk