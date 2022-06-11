大女友主義！戴祖儀疑畫出自己心聲

藝人戴祖儀（Joey）近日成為綜藝節目常客，早前她便擔任《魔法伽利略》的嘉賓，不過就透露快將入劇組，但未知詳情，只知道是一部開心戲，聽聞有關唱歌，她興奮地說：「終於令大家醒起我係歌手呢個身份，唔知點解我每一次唱歌，身邊人就話；『係喎！你係唱歌喎！』」Joey講笑可能自己另一方面形象較突出，令大家忘記了她是歌手出道，承認自己貪玩，想嘗試不同發展，無論綜藝節目和拍劇也感興趣。

今年3月，Joey以兒時的自己創作了一個卡通人物Dubie「大肚皮」出來，並舉行展覽，最近她繼續創作Dubie的故事，每日也會在社交平台更新，故事充滿大女友主義，不過貼地得來又好笑，令人回心微笑，好像Dubie的男友忘記拍拖1周年紀念日，被Dubie飛踭侍候；另一個故事是Dubie與男友同床，被懶睡的男友打臉，Dubie立即還擊，打到男友噴鼻血。對於故事是否她自己的真實經歷時，她蠱惑地笑說：「故事可能係自己故事，或者係人哋故事。」為了每日保持更新，Joey日畫夜畫，等埋位時，都會見她畫不停，「就算做嘢做到好夜返到屋企都會畫，每日起碼畫一至兩幅，因為我好鍾意，唔會覺得辛苦，同埋唔想畀人覺得好耐冇更新，希望回饋鍾意Dubie嘅人。」