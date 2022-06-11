Justin Bieber驚爆患上罕見疾病導致面癱

加拿大樂壇天王Justin Bieber日前突然宣布取消巡唱，而昨日（10日）他公開自拍片段向歌迷解釋因為患上罕見疾病「拉姆齊亨特綜合症」（Ramsey Hunt syndrome）而導致臉部麻痺，因而要被迫取消演唱會！

片段中，Bieber邊說話邊無法控制左眼眨眼、而左邊臉的肌肉亦不時抽搐，令粉絲看得心痛！他說：「你好，大家！我是Justin，我想向大家更新到底發生了什麼事，顯然你們應該看到我的臉，我有拉姆齊亨特綜合症（亦稱雷姆塞韓特氏綜合症），它來自攻擊我耳朵與面部神經的病毒，造成我的臉部麻痺。」他表示自己的左臉完全麻痺，「對於因為我的行程取消讓他們感到沮喪的歌迷們，我顯然無法上台演出，你們能看到情況有多嚴重」。

根據香港腦科基金會網站的資料指「拉姆齊亨特綜合症」是帶狀疱疹（俗稱「生蛇」）的併發症。其病徵及所造成的後果較「貝爾氏麻痺」嚴重。病發後12個月的完全復元比率低至一至兩成。病發率方面，美國的研究為每年每10萬人有5人。病徵包括耳痛、耳鳴、聽覺及味覺喪失、眩暈、天旋地轉，還會出現顏面麻痺，令眼睛難以閉合，又因臉頰及嘴唇肌肉變弱而難以進食及說話。

查實Bieber一向體弱多病，2020年他亦透露自己罹患「萊姆病」 （Lyme disease），他當時寫道：「這段時間以來，許多人都認為我看起來糟透，像是在吸毒的模樣，卻沒有人知道其實我罹患了萊姆病，才會導致皮膚、大腦功能、活力和整體健康都受到嚴重的影響。」而2019年，Bieber亦自爆因患上「抑鬱症」而接受治療。