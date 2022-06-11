Britney Spears公開婚照　與麥當娜咀嘴重現

美國天后Britney Spears與未婚夫Sam Asghari日前於洛杉磯大宅舉行婚禮，而新娘子今日就公開婚照。照片中她身穿由名設計師Donatella Versace設計的婚紗與穿傳統禮服的Sam合照。

Britney撰長文向Fans分享喜悅：「嘩！！！天啊！！！我哋做到！！！我哋已婚👰🏼‍♀️ ！！！呢個係壯觀嘅一日！！！一整個早上好緊張，但之後兩點（前夫闖入大宅被捕）真係打擊到我...我哋結婚💍！！！我嘅驚恐發作之後冇事🙄🙄🙄...」之後她大讚團隊將間屋化成夢想中的古堡，而整個儀式有如夢。

她亦在文中提到一眾賓客，其中她指祖娜芭莉摩亞（Drew Barrymore）是她的暗戀對象，而Selena Gomez就真人仲靚。她亦爆與麥當娜（Madonna）在婚宴上再咀嘴！娜姐亦有於自己的社交網貼咀嘴照，並留言祝福一對新人一切安好，更笑言昨晚的婚禮又開心又令人流汗。娜姐和Britney多年前曾於《MTV音樂錄影帶頒獎禮上》同台合作，並在表演環節中咀嘴。成為頒獎禮史上其中最經典的一幕！

而婚禮舉行之後，當地的警方即入紙申請緊急保護令，禁止在婚禮前闖入屋企圖搗亂Britney婚禮的前夫積遜亞歷山大（Jason Alexander）接近Britney、Sam以及她們的屋企。而警方指當時積遜身上搜出刀仔。