秦嵐拍劇拍到聲帶出現問題　觀眾以為特別設計

內地女星秦嵐近日與聶遠於新劇《傳家》再度合作，日前秦嵐受訪大談拍攝趣事，透露當時劇組為了同一管理，大夥兒均住在同一間酒店，當時剛好跟聶遠住在隔壁，加上其演員太太也在劇組入面，所以拍攝期間，他們三人經常約在一起吃點東西，聶遠太太還為他們分析劇情及給予意見，令秦嵐感覺有趣。問到與聶遠可會第三次合作？秦嵐表示：「有合適劇本當然會期待，再搭一套現代戲挺不錯，本來之前有機會，後來錯過了，希望將來有機會吧！」

而秦嵐於劇中不乏穿旗袍戲份，她坦言拍攝時正值橫店冬天，由於兩個妹妹吳謹言及張楠身形也很瘦，所以於身材上，她不能感覺太魁梧，故笑指當時減肥減到兩眼冒金星，吃得少還要做運動，認真慘情。不但如此，有觀眾發現她於劇中的聲線很輕，問到是否角色設計？秦嵐無奈表示：「那時候嗓子壞了，休息了4個月，聲帶出了問題，正常聲帶是平衡開合，但我就是一邊很開一邊閉不了，有一天我到現場時，導演很驚訝，問我為何不說話，見我剛張開嘴....所以當一切結束後，我休息了4個月，一直在治療嗓子，上部戲我一直在吃醫生開的中藥，因為嗓子壞掉了，真的很抱歉。」