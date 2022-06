父親大人禮物提案 顺道享受優惠

下星期就是父親節,頭等大事當然要為爸爸揀選一份禮物,這個周末,天氣看來都不似預期,要熱搜不妨參考商場的消費優惠,買得其所,仲要氹到爸爸開心呢!

【儲印花換戲飛】

要數出外活動鐵三角,必定是行街、睇戲、食飯,近來很多大熱電影上映,今個父親節不仿帶爸爸睇一場好戲。由6月11日至7月29日,MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY(新都城中心2期及3期)的「夏日SHOPPING DOUBLE賞」,會員只須以電子貨幣單一消費每滿HK$250,經手機APP自助上載或親到商場,成功登記賺取COINS後,即可獲贈電子印花1枚,每組有效商戶機印發票及相符的電子貨幣交易存根最多只可獲商場專屬電子印花2枚,集齊3枚電子印花後,首4,900名會員可免費換領戲院HK$100電影禮券乙張,其後500名會員亦可換領購物禮券HK$100乙張。

此外,位於馬鞍山的MOSTown 新港城中心亦由6月11日至7月31日,舉行《消費賞.賞睇戲》,會員於場內以電子貨幣單一消費每滿HK$200,經手機APP自助上載或親臨會員專區,成功登記賺取COINS後,即可獲贈電子印花1枚,每組有效商戶機印發票及相符的電子貨幣交易存根最多只可獲商場專屬電子印花2枚,集齊3枚同款專屬電子印花,即可換領戲院HK$100現金券乙張,數量有限,換完即止。

【低至1折人氣商品】

消費後賞就見得多,消費先攞優惠又會不會更開心呢?港鐵公司旗下德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、 駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場於即日至6月26日推出「Check-in即賞」AR遊戲,逢星期四至日,MTR Mobile登記用戶於中午12時至晚上10時到訪舉行活動的商場,以手機或平板電腦進入活動網頁,即可大玩AR遊戲,隨機捕捉獎賞包括港鐵商場HK$500時裝及美容電子優惠券、港鐵商場HK$100指定類別電子優惠券或50 MTR分,中獎率達100%!商場電子優惠券數量有限,換完即止。

此外,在領取獎賞之餘,仲可以參與德福廣場的「德福購物節」,由即日至6月16日,活動推出過萬件精選優惠商品,驚喜價更低至一折。另外,逢星期五、六及日,會有「周末激筍限定優惠」,人氣商戶推出獨家的限定折扣或買一送一優惠。

【消費通關換獎賞】

愛打機的你,是時候展示實力啦!旺角T.O.P的「憑實力攞獎」,活動期間顧客於商場即日以電子消費每滿HK$200(憑不同商戶發出之電子貨幣消費機印發票正本最多3張)即可換領遊戲卡1張,每套單據最多可換領遊戲卡10張,憑遊戲卡可到指定地點開始遊戲。

遊戲共分為5關,每關有10秒時間進行挑戰,成功過關即可換領獎賞,完成回合愈多、獎賞愈豐富,當中包括PlayStation®5、酒店Staycation套票、ghd馬卡龍藍別注版PLATINUM+™專業智能造型夾及P商戶優惠券等近6,000份禮品,顧客完成遊戲後,需憑禮品兌換碼即日到客戶服務台領取禮品,數量有限,換完即止。

另顧客完成遊戲並於遊戲裝置打卡後,將照片分享到公開帳戶的Instagram Story及tag T.O.P This is Our Place Instagram 帳戶(必須已追蹤 T.O.P帳戶),即可額外換領遊戲卡1張,整個活動期至6月30日,能力愈大禮物愈大呀!