徐賢真落淚咀黃寅燁　《為何是吳秀才》收視升至8.4%

韓國女星徐賢真夥拍男星黃寅燁合演的SBS新劇《為何是吳秀才》昨晚（10日）播出第3集，承接上集劇情，黃寅燁向徐賢真表白後，叫徐賢真不用放在心上，但自己會繼續喜歡她，而徐賢真見黃寅燁處處維護自己，開始被對方打動。

徐賢真本來因為遭性侵的女學生朴素英的墜樓事件而由本來的TK律師事務所調到西中大學法學院做教授，但新一集講述她被發現出現在TK律師事務所大樓天台的影片，因此被懷疑是殺死朴素英的兇手，當所有人都認定她是真兇，黃寅燁卻堅持相信徐賢真，並主動去安慰她：「教授絕對不是兇手，不要太在意影片的事，因為教授絕對不會做這種事。」

在黃寅燁離開之後，徐賢真因為感到苦惱而不小心打爛玻璃杯，黃寅燁聽見後立即跑回去確認她有否受傷，並幫她清理地上的玻璃碎片，徐賢真再次被對方感動，哭着親吻黃寅燁。

雖然開播後有不少觀眾表示不能接受師生戀，更有網民指兩人的外型不合襯及沒有CP感，但新一集收視仍由上集的6.5%勁升至8.4%，而男星蘇志燮主演的《醫法刑事》昨晚播出第3集，講述他出獄後以律師身份歸來，展開復仇行動，收視由上集的4.5%勁升至6.5%。