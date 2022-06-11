投資點止嗰啲？原桶威士忌有「錢」途

香港人熱愛投資，除了炒樓、炒股、炒外幣和買NFT外，近年更迷上威士忌投資。特別是愛品酒一族，對於年份高或珍稀的限量版威士忌更是趨之若鶩。不過近年威士忌投資已不止一種，除了入手瓶裝威士忌外，也可像以下介紹的90後威士忌迷一樣投資原桶威士忌。眼光獨到的話，一樣「錢」途無限！

大學已入坑

數年前開始香港出現威士忌熱潮，遍地主題酒吧，威士忌專門店亦開始普及。現年24歲的John Wong，年紀輕輕已擁有自家威士忌專門店及自家品牌。他指4至5年前還是大學1年級學生時，和朋友到威士忌酒吧消遣，認識了志同道合的朋友，從此愛上威士忌背後的故事，更一有時間就上網鑽研，甚至到外國參加酒展，與威士忌界的前輩交流。到大學2年級更與朋友合作開店，售賣特別版或舊裝瓶的威士忌，而當時的貨源主要是從外國收藏家而來。

買原桶變入職

直至兩年前，John與拍檔決定推出自己入瓶的威士忌，便開始展開尋找原桶之旅。「我們找了數間中介公司，挑選合心水原桶裝瓶。當時發現本地原桶買賣還在摸索階段，指引未夠清晰，於是陸續試用了不同公司。」其後John到英國讀碩士，找到一個專做原桶買賣的交易平台，經親自試酒選購後，發覺跟主理人言談甚歡，於是自薦加入公司學習，畢業後回港順理成章成為亞太區銷售及市場營運總監。「歐洲於15至20年前開始流行原桶買賣，到5至8年前帶起熱潮和變得普及，香港則是在這2年才開始發展。」

歐亞投資者大不同

經歷多年耕耘，John現時擁有近千原桶威士忌，當中不乏珍稀品牌和年份。他們會針對客人需要和興趣作推介，有需要的話，更會讓他們試飲原桶抽取再運來的威士忌Sample，原桶威士忌最低$15,000起有交易，本地曾創下350萬港元的高價成交紀錄。「買原桶，最緊要了解自己需要，要搞清楚自己是想用來投資、入瓶或是其他目的。歐洲和亞洲買家在風格上也有分別。前者有勇氣選擇年份較輕和小眾酒廠，願意花費5萬至8萬港元投資，再等待升值。後者則追捧品牌和年份，有自己想法，肯豪花350萬港元購入25年以上的原桶陳年麥卡倫威士忌。」John畀貼士大家，想投資原桶的話，除了選擇具潛力的新酒廠和年輕酒齡出品，也可考慮一向受歡迎的艾雷島出品，另外以雪莉桶陳釀的出品，風味獨特，在市場上亦大有可為。

潛力酒桶回報高

John指出購買原桶後，貨品會放在指定保稅倉內儲存及陳年，客人可不定時透過交易平台檢查酒精度和酒液狀態，以計劃出售還是裝瓶，交易平台亦有機會回購酒桶。對於投資原桶威士忌，John有自己一套見解。「世上沒有穩賺不蝕的投資，威士忌需要長時間熟成，酒齡愈高，價值也愈高，若能發掘到具潛質的酒桶，回報亦隨之而來。如一桶Glenrothes 2015年雪莉桶，於2019年以5,500英鎊（約HK$54,172）賣出，到今年售價已升至16,000英鎊 （約HK$157,592），升幅不錯。」

酒評人推介

假如未有條件投資原桶威士忌，不妨跟著名酒評人黃詩詩學嘢，投資瓶裝酒。她認為威士忌市場仍具有升值潛力，其中日本威士忌更是繼續受收藏家歡迎，不過要留意罕有威士忌的價格，不是全部只升不跌。例如限量100瓶的最陳年山崎55年，於2020年以抽籤方式賣給日本顧客時，售價只是330萬日圓（約17.7萬港元），但於同年的香港拍賣會上卻刷新單瓶日本威士忌的世界拍賣紀錄，以$620萬港元高價成交。另一瓶山崎55年，在今年香港拍賣會上以$437.5萬港元售出，即使成交價略低，但仍然高於原價很多倍。

小題：熱門收藏推介

無論是蘇格蘭或近年大熱的日本威士忌，大家都比較偏好雪莉桶，即使同酒廠同年份，價值亦比波本桶為高。詩詩特別舉幾個值得收藏的作品供大家參考：「去年The Macallan首度推出創新單一麥芽威士忌系列The Macallan Harmony Collection的第1款限量版作品Rich Cacao威士忌，今年在指定機場推出同系列第2款Fine Cacao威士忌，若能從第1款開始儲存，待儲齊一套便有升值潛力。」

「另外，艾雷島Ardbeg酒廠在每年的Ardbeg Day上，都會推出1款限量版單一麥芽威士忌。今年就有龐克風格限量版Ardcore，數量有限，是忠實粉絲收藏目標。」日本威士忌方面，大家對停廠品牌輕井澤耳熟能詳。品牌於2000年將餘下的364桶威士忌出售，變成不同系列限量版，如想收藏1瓶輕井澤威士忌，但又不想用5至6位數預算，詩詩建議揀選單瓶Karuizawa Master's Blend Blended Whisky，雖然沒在酒標上寫年份，但酒標背後寫由10年以上單一麥芽和單一穀物威士忌混合而成，價值只在$10,000以下，值得入手。

同場加映：另類投資 有價有市

其實投資又豈止一種？一些兒時玩意或收藏品，也分分鐘能升值成為珍品，甚至在拍賣會上創下天價紀錄。

1.高價玩具熊：Steiff泰迪熊一直深受收藏家喜愛，更在拍賣會上屢創新拍價。例如其中一隻Steiff Teddy Girl Bear就於1994年一個拍賣會上，以$14.3萬美元（約HK$112萬）成交。不過講到最曯目始終是2000年以高達210萬美元（超過HK$1,600萬港元）拍出的Steiff Louis Vuitton Teddy Bear。

2.價值連城卡牌：2009年推出的Mike Trout棒球卡，於2年前以393.6萬美元，即超過3,000萬港元成交。而近年流行的《精靈寶可夢》（寵物小精靈）卡牌亦價值不菲。如早前Youtuber Logan Paul在今年出席摔角節目時佩戴的1張「ポケモンイラストレーター/Pokemon Illustrator」，有指是用527.5萬美元購買，即超過4,100萬港元，堪稱天價。