和一家之主好好歎　主題節日Brunch

父親節當日，很多人會為爸爸預備一連串活動，在慶祝之前，不如先和他一起來個豐富的父親節主題早午餐，輕鬆來點葡萄酒或香檳，再慢慢品嘗各式美食，享受明媚夏日氣息，吃飽後再出遊慶祝，心情自然更佳。

北歐美饌

人傑地靈的北歐是熱門旅遊地點，父親耐不住長途機的話，都可以一嘗當地美食。尖沙咀帝樂文娜公館北歐餐廳FINDS於6月11、12、18、19、25及26日推出父親節特色早午餐，師傅明白到爸爸熱受肉食和美酒，特意提高兩者的比例。當中包括有煙肉及啤酒車打芝士湯，招牌拼盤有刁草漬三文魚、自家製煙熏蝦和新西蘭有機鑽石蜆等。主菜有北海道帶子伴松露意粉、香烤美國純天然肉眼扒、8小時慢煮油封鴨髀或羊肚菌意大利燴飯選擇，最後以百利甜酒芝士蛋糕配特濃朱古力作結，加指定價錢可暢飲指定葡萄酒及啤酒。父親亦可加指定價錢參加調酒工作坊，調酒師會教大家調製特調雞酒或無酒精特飲，氣氛自然好。

西班牙慶典

熱情洋溢的西班牙，當地美食數之不盡，Tapas配美酒是最佳配搭。中環La Rambla by Catalunya於6月19日推出父親節限定版的周日早午餐，當中包括有一系列的西班牙小食，香脆的Truffle Bikini肯定是必吃之選，另外還有惹各式BBQ烤肉如Dry Aged Bone-In US Prime Rib及招牌菜Segovian style roasted Suckling Pig，加指定價錢可享用西班牙海鮮飯、Mediterranean Red Prawns或Lubina a la Sal等，加指定價錢可享用2.5小時的任飲套餐，暢飲G&T及西班牙Sangria。

特大分量

男士的「食」力一向不可睇少，飲食集團Pirata Group旗下多間餐廳於6月19日推出加大分量菜式的父親節早午餐，意大利餐廳Pirata就有多款傳統家庭意菜，前菜有冷盤、肉丸、海鮮拼盤等，主菜是紅酒意大利香腸燴飯和足2斤的油炸小牛肋排，分量十足。西班牙餐廳The Optimist就有5道小食如八爪魚炸丸子、西班牙蒜油大蝦和招牌流心蛋等，主菜有烤西班牙伊比利亞黑毛豬頸肉、豆豉炭烤魔鬼魚、龍蝦燴飯和1.4公斤的慢煮烤羊肩，最正是西班牙油炸鬼會以XXL的Size出現，夠晒震撼。日系秘魯菜餐廳Tokyolima預備了9道分享菜式，扒房Meats的主菜是200克牛臀肉配松露牛油、三文魚扒或烤春雞。每間餐廳都推出無限暢飲，只要加指定價錢可嘆香檳、葡萄酒或其他酒類，大杯酒大塊肉，最是豪邁。

國際盛宴

去吃早午餐，最開心就是琳琅滿目的菜式選擇。香港W酒店KITCHEN於6月19日推出的父親節自助早午餐，菜式選擇相當多元化，包括有新加坡風味辣椒蟹、叉燒羊架配葱薑醬、燒烤小肋排配蘿蔔乾、香烤乳豬及威靈頓牛肉，愛海鮮的話，輪流供應的蟹腳、緬因州龍蝦、麵包蟹外，還有即開的美國太平洋生蠔、法國銀蠔與特級Eutrope生蠔等，每位惠顧的爸爸可獲得威士忌雞尾酒禮品。