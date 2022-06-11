陳敏之住棺材舖樓上撞鬼　動彈不得慘遭摸勻全身

藝人陳敏之最近積極經營網上影片頻道，近日佢拍片大講電視台恐怖鬼故，除指清水灣片廠傳聞有婆婆經常推車經過外，又憶述拍攝《高朋滿座》時嘅親身經歷：「好記得我同苑瓊丹、伍詠薇一齊入休息室，當時傳聞女休息室比較『熱鬧』，但因為太眼瞓，瞇埋眼我真係Feel到有黑影喺度行過，但其實嗰陣時係冇人，但因為真係太攰我都冇理，之後都有非常多人講入面會有『人』幫你冚被，或者你擺咗啲嘢係左邊突然間去咗右邊。」自此佢唔敢再去休息室，寧願上自己車休息。

佢續指相比起電視台，反而於上環獨居時發生嘅事更可怕，佢指有日家中愛犬不停吠，正當佢打算出去搵狗狗時，竟全身動彈不得，甚至感受到有人摸佢：「我Feel到隻手係暖，總之係有一股熱流，由頭摸，係滑㗎，一路摸，我驚到飆冷汗，一路摸摸摸，又唔係鹹濕，摸你個背脊，跟住我發火，用盡九牛二虎之力搖個人，一起身就講粗口，真係太嬲，嗌完之後隻狗又唔吠，有股氣衝出嚟，之後冇嘢，當然我都即刻搬。之後諗番我樓下係賣一啲棺材同埋好舊嘅古董。」佢又笑指曾聽聞不少古法驅鬼法：「唔知邊位前輩教我，話將啲M巾（衞生巾），仲未用嘅M巾，叫我擺到周圍都係，啲『朋友』就會驚，如果咁啱你經期，佢哋都唔會傷害你。」