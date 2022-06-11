十八年後2.0︱譚俊彥再執畫筆！陳榮峻床戰29歲李芷晴成焦點

無綫劇集《十八年後的終極告白2.0》隨着譚凱琪的死而引發全城競猜誰是殺手，其中龔嘉欣（Katy）成為大嫌疑犯之一，劇中講到Katy因憶起譚凱琪的死亡畫面而靈感大爆發，運筆如飛畫畫。飾演隱藏畫畫高手的Katy原來現實中是畫得之人，她表示曾跟老師學畫畫，並大爆劇中部分道具畫是出自其手筆：「我學咗幾年，至於畫得靚唔靚就見仁見智！因為現場要擺嘅道具太多，所以會幫手畫啲。」她續指拍攝畫畫戲亦是親自落手畫：「拍嘅時候會按番劇本嘅作品嚟畫，但有時都會畫吓其他，佢哋都叫我唔使畫咁多，但都會不經意愈畫愈多。」

至於飾演冇分畫家的譚俊彥（Shaun）本身讀Art出身，他坦言已有多年沒有執筆畫畫：「以前畫素描比較多、油畫都有，但都廿幾年冇畫，今次攞番起支筆都幾開心，做畫家呢個角色會諗番起以前啲同學、朋友。」他謙稱自己與劇中角色同樣沒有畫畫天分的Shaun，大方分享了自己「街頭漫畫風」作品之餘，還大晒女兒5 歲時的畫作，不但充滿童真、且色彩豐富，遺傳了爸爸的藝術基因。為做好畫家角色，Shaun事前特意向身為藝術家太太的朋友「索料」：「佢話佢一講嘢，佢老公就扮睇雜誌，其實睇嚟睇去都係嗰一頁，我都有將呢樣嘢加落角色入面。」

另外，在昨晚一集中陳榮峻與29歲的李芷晴在酒店激戰的場口成為網友焦點，講述看似是愛妻號的陳榮峻原來暗中背妻偷食，更邀約妙齡性感女李芷晴開房，其中只包着浴巾的芷晴擒在陳榮峻身上，將紅酒倒入對方口中，甚有酒池肉林Feel。現年66歲的陳榮峻憑處境劇《愛．回家之開心速遞》「譚道德」一角成功入屋，今次一改「道德王」形象轉演「偷食男」，令不少網友大感驚訝，留言：「譚道德不道德！」、「以後要改變姓畢，畢道德。」、「玩到咁癲？」