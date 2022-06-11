MIRROR騷賣飛系統又出問題　花姐咁樣講

人氣男團MIRROR演唱會一票難求，粉絲們更因買飛而鬧不快，繼前夫關注組揚言因買飛不成揚言要關閉專頁後，專為MIRROR會員而設的MIRO特別場門票昨日（10日）在網上公開發售，但不少網民反映買票過程出現不少問題。

今日（11日）東網收到有讀者爆料表示，約500名買票的苦主在網上購票時，輸入信用卡資料後頁面曾彈出「交易成功」，同時收到來自信用卡公司的電郵指交易成功，但網頁卻一直擱置在空白之畫面，最終因未能在交易時間內完成而被迫登出重新進入網站。部分人則出現過交易成功的網頁畫面出現，但卻遲遲接收不到確認回郵。讀者稱眾人已發送電郵到售票網查詢，有大量人士還未收到回覆，亦有少量人士收到回覆指交易已經取消，他續指成功進行付款後卻遇上這種情況真的不能忍受。

記者就此事聯絡MIRROR經理人花姐，她回覆說：「關於昨日購票過程已跟售票網了解。如成功購票的MIRO係會收到確認電郵，但由於昨日購票人數較多，確認電郵有可能較遲至出到。另外亦有部分MIRO可能由於支付過程超過限定交易時間，或提交資料時跳過指定步驟，而無法完成交易過程。如MIRO對交易成功與否存在有任何疑問，可直接向售票網查詢。」然而，該售票網的客戶服務熱線因線路繁忙而未有人接聽，轉駁的留言信箱亦已爆滿未能留言。