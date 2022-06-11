欣宜孖ERROR唱《愛‧回家》主題曲　獲贈獨一無二Tee

歌手鄭欣宜（Joyce）一連3場「Between Us 鄭欣宜演唱會2022」昨日（11日）在紅館開鑼，陳淑芬與兒子陳家豪、草蜢的蔡一智與太太、蔡一傑、廖碧兒、GinLee、曾合唱《@princejoyce》的ANSONBEAN、拆骨Ben、蔡穎恩（Evelyn）與林皓霆（Charles）等捧場。

Joyce以一襲橙色露肩巨型紗裙登場，清唱《女神》揭開序幕，緊接英文歌《Halo》大晒唱功。然後她在台上一秒變身螢光粉紅色長裙，她一度感動哽咽，但忍住說：「我唔想喊住，畀我講啲好重要嘅嘢先。」又說4年前舉行首個紅館演唱會，但今次再開騷，感覺好似第一次，可能過去4年，歌迷用了不少心機和時間去重新認識自己，感激給她耐性，台下觀眾嗌「加油」、「愛你」，Joyce就更感動眼濕濕，強忍眼淚，深呼吸後續說：「開4面台，我真係有少少緊張，因為我係零方向感，你哋邊一邊反應大，嗌大聲啲，我就向嗰一邊唱。」全場大叫，她滿意大笑：「你哋咁愛我，咁錫我，所以找精心挑選咗以下2首歌，特登喺咁重要嘅Opening送畀你哋。」以新歌《我地》的歌名，以及《救命歌》的歌詞鼓勵觀眾。

Joyce除請得MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）任嘉賓外，還有ERROR於個唱近尾場時出場，與Joyce合唱無綫劇《愛‧回家》主題曲《擁抱愛》，之後送上獨一無二，分別印了ERROR成員肖像的上衣給Joyce，更命名「春夏秋冬系列」。代表春天的何啟華（Dee）笑說：「春天令人諗到潮濕，你着我呢件tee就好潮，然後好濕。」全場爆笑，Joyce作狀打他。他即解釋：「我意思係熱到出汗，濕晒！」梁業（肥仔）說：「夏天梗係着我呢件雞翼袖，你老公（Anson Lo）新歌MV都係着雞翼袖，襯晒佢，但你照鏡就見到我！」吳保錡拍片講招牌港普、郭嘉駿（193）就自肥拍片宣傳Solo歌，非常搞笑。之後ERROR唱《愛情值日生》，邊唱邊向觀眾派心。而昨晚Joyce首場演唱會，在兩度Encore下，首場個唱圓滿結束。