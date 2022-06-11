鄭丹瑞嘆時間飛逝：大女轉眼已亭亭玉立！

藝人鄭丹瑞（阿旦）主持的健康資訊綜藝節目《醫家搞邊科》今午（11日）進行錄影，請來七仙羽及林德信等作嘉賓，現年31歲的大女兒鄭瑤亦有前來探班。阿旦慨嘆時間過得快，女兒轉眼已亭亭玉立，他笑稱女兒現在是他的形象指導，衣着要先給女兒過目批准才可出門，又指曾想過為《那夜我替女兒R背脊》寫續集，他説：「叫《今夜我的女兒露背脊》，諗住搵啲香港Rapper一齊寫，但太太唔畀寫，哈哈。」因女兒十多歲時，曾衣着性感與友人到酒吧消遣，令他萌生寫續集念頭，身旁女兒鄭瑤則解釋：「嗰陣媽咪完全唔畀我出去，講吓都嬲，但有次趁佢去咗加拿大探屋企人，我同爸爸講要出去中環嘅酒吧見朋友，應承佢10點半出去11點半返，爸爸話『算吧啦！你唔會11點半返嚟㗎喇』哈哈！之後就車我落中環，仲同我講『我陣間會接你㗎，你唔好醉呀，醉咗你就大鑊』。」

她指那是首次到酒吧消遣，被問到會否考慮幕前工作時，她笑言自己並不上鏡，可以間中客串，阿旦笑言：「如果選港姐可以放寬年齡咪去囉，哈哈，順其自然啦，佢依家喺時裝雜誌做老總做得幾開心，間中幫我客串吓都好開心。」他坦言希望兩個女兒能參與他將來的所有作品，待他老來可以回味一番，又表示曾借故向女兒表示恨抱孫：「啱啱同佢拍咗部戲，阿女客串做人哋家長，我就指住台上邊個小朋友同佢講『我個孫』。」鄭瑤則以工作忙為擋箭牌，指又要替父親作形象指導，未有時間拍拖。