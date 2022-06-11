熱辣辣都要烚　話題性新火鍋店登場

小時候，火鍋只在天寒地凍的冬日才享用，隨住飲食文化演變與科技進步，天氣再熱，都可以在室內涼住冷氣打邊爐，因此，城中火鍋店林立，最近更有新成員加入戰團，IGable的裝潢與食物造型和擺盤，搶盡眼球！

置身巨型梭織布機

早年在火鍋界掀起了一陣華洋熱潮的話題火鍋店「香江花月」最近於荃灣開設分店，依然話題性十足，裝潢極盡奢華，以50年代荃灣紡織之城為設計藍本，排列整齊的線圈延伸出色彩斑斕的紗線，穿梭天花之中，一行又一行的紗線分布有序，令人猶如置身巨型梭織布機中用膳。新店一大特色是日頭主打精緻點心，晚上才化身成特色火鍋場館。店內秉承佐敦店般勁多打卡位，如體驗房內以霓虹光管製造織布線縱橫交織的效果，超夢幻；而店內一幅全人手編織的木棉花掛飾更令人眼前一亮。食物方面，餐廳推出多款全新湯底，包括梳乎厘鍋及白湯人參鍋；火鍋料則依然搶Fo，好似新店率先推出的七色丸及手唧紫薯麵，前者有手工芝士三寶丸、青咖喱墨魚丸、南乳墨魚丸等7款手打丸，每粒都爽口彈牙同時帶有濃郁鮮味。而後者則以新鮮墨魚及紫薯做成，帶濃濃墨魚鮮味。新店也有品牌招牌人氣之選的「斐沙圈」，有安格斯肥牛、豬及羊外；更有鮑魚、海蝦、帶子、紅蟹等多款新鮮海鮮，一次過食盡時令鮮味！新店也有多款特色飲料，好似充滿少女心的粉紅粉藍特飲「香芳幻」、杯面置有鳳梨味煙熏氣泡的「鳳琉香」、粉紅夢幻的「桃花緣」等。

糅合東南亞Fusion口味

剛於灣仔開業的「起鍋」，雖然主打養生滋補鍋，但火鍋配料卻是泰式風味，仲有要有駐場DJ打碟又供應多款中式雞尾酒，勢必成為另一間話題火鍋店！店內裝潢糅合東南亞玩素，門口以唐樓舊式鐵閘及鐵信箱來設計，天花掛滿不同顏色燈籠，有點恍如置身越南會安的感覺，推開大門，猶如走進時光機般來到50至70年代的舊式泰國大宅般，佔地約2,000平方呎，一室洋溢滿滿的復古情懷，牆上貼有各種電影海報、吊燈、天花板掛滿酒埕、藤籃等及飾品，場內更有老闆Tim一系列自家珍藏的NFT畫作添！新店由人氣上門私房菜MM Kitchen的主理人Marissa擔任餐飲顧問，與團隊研發了多款秘製養生火鍋湯底及富泰式風味的各款配料。湯底無添加味精及限量供應，如胡椒蘿蔔牛蹄筋湯、椰子花膠螺片雞湯、樟芝苦瓜排骨湯，而需兩天前預訂的則有辣酒煮花螺湯、原條沙巴酸菜魚湯。火鍋料方面，牛魔王必試「牛極盤」，有齊吊龍、腩芯、腩頭、牛頸脊、池板、扒底尖，置中的是以騸牯牛舌捲成如盛放的花朵，賣相精緻。部位會每兩星期輪流轉換，而款式亦以當日供應而定，隨時每次享用都有新鮮感。必試的還有融入泰式風的自家製餃子及丸類，好似香葉肉碎餃、香茅蝦膠扎肉餃、冬陰功雜菌餃、九層塔蝦丸、梅菜豬肉手打丸等；還有時令生猛靚魚、本地有機蔬菜等。喜歡飲番杯的還有多款打卡中式Cocktails，好似G&C，用蝶豆花配氈酒，紫藍色澤，加入新鮮菊花茶浸水及打氣，味道天然，還特別加入陳皮，味道獨特。又或冬瓜紅棗Martini，以紅棗、蜜棗及冬瓜一起熬製糖水，配上伏特加、蛋白，非常易入口。