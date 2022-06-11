黃妍轉形象晒Deep V　最重要是有型！

唱作女歌手黃妍（Cath）的新歌《世界以痛吻我而我歌唱》，被她形容是一個意外：「今次係同何丙（何秉舜）合寫，寫完係驚訝，係大家唔知點解就Chok到個Melody同曲風，跟Demo已經好唔同，係一個意外。」而歌詞部分，她就和填詞人王樂儀則以柔制剛：「用歌唱囉，落地實踐用一種輕盈心態回態，而更多是回應《Little People》相信自己卑微，所以我哋用唱歌，一種貼地方法回應。」

為表達一種對應態度，MV會出現好像石頭會對應柔軟布料的對比畫面，她在衣着上亦因而需要穿上較薄較透的質料：「今次改變好困難，衣着方面同事一直鼓勵我轉變， 好似今日有少少低領口，一着上身感覺好奇怪，不過慢慢又好似習慣咗。」笑言不是怕走光，黏好膠紙基本都不會出事，只是感覺轉Look同時最重要是有型，又要有郁動，更要有眼神配合，但一切她仍需努力鍛煉。

她亦因為今次MV的突破，事前請了老師學肢體動作：「最初話拍MV時要郁，我即時話郁唔到㗎，平日唱歌我都係企定定，呢首歌又唔易唱。所以拍攝前搵咗老師執我肢體動作，避免我出現奇怪郁動，亦好多謝身邊Dancers，以美麗嘅肢體動作喺我側邊跳，我只需擺啲型甫士唱歌就可以。」最後Cath更自言做到導演要求的誘人表情，原來冇表情、眼少少迷就可以做到導演口中誘人要求。