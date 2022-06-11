尋人記II︱「媽媽界」學藝先鋒梁惠英同導師黃姑娘重逢

由無綫新聞及資訊部製作的節目《尋人記II》，最新一集的主角梁惠英，可算是八十年代「媽媽界」學藝先鋒，梁惠英於1989年接受《星期一檔案》訪問時，透露她為了做「好媽媽」，主動到「防止虐待兒童會」學習如何「唔靠藤條」教細路。

為了解當年「好媽媽」課程的成效，攝製隊全方位追蹤梁惠英和其他學員下落，相隔33年再受訪，最大分別是當年沒有亮相的梁惠英老公華哥終可出鏡自我介紹，澄清並非「單親家庭」，華哥笑言自己是家中「茄喱啡」，太太才是主角。期間大兒子阿Ken提及彈琴往事時，華哥忽然金句王上身：「方東昇唔怕彈㗎！」阿Ken即醒目接招：「因為佢冇得彈。」令見慣大場面的主持人方東昇即時面紅，向兩父子直豎拇指。

梁惠英當年在鏡頭前略帶憂愁，對兩名細路關懷備至，今時今日她依然着緊兒子，只是多了一份威嚴及嘮叨，難得兒子Ken和Eric毫不畏懼，不時開媽媽玩笑，母子間吃飯的話題更由留班「升級」至爛Gag IQ題，一家人樂也融融。談及當年的「好媽媽」課程，Eric透露媽咪曾因出入「防止虐待兒童會」一度被誤會虐兒，幸好媽媽並不介意，而已為人父的Ken大讚相關課程有效。

另外，攝製隊為受訪者送上驚喜，讓梁惠英與當年課程導師黃姑娘重逢，兩人相隔多年再次見面興奮尖叫，攝製隊還「加料」安排她們與另一名同學電話「相認」，「三個女人一個墟」！對於兩名學員學以致用，黃姑娘很安慰，並寄語英姐及其他家長學會「斷捨離」。而梁惠英面對大仔Ken即將移民，示範為人父母應如何「放下」：「我係唔捨得阿Ken飛㗎，但佢有佢嘅前途，佢有佢嘅打算，不如學吓放下」最後一家更緊緊相擁，場面感人。