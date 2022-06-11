Anson Lo孭一身飛債　只嘆一句愛莫能助

人氣男團MIRROR教主盧瀚霆（Anson Lo ）、黃德斌、簡慕華、練美娟、徐㴓喬（Asha)、魏浚笙（Jeffrey）、陳子豐、霍哥和黃可盈等今日（11日）繼續為新劇《百萬同居計劃》開工，於相思灣豪宅拍外景。Anson Lo透露預計再拍多一周，便要準備拍貨車戲，因本身沒有車牌，對駕駛一曉不通，經常被工作人員取笑。

對於在新劇中，拍檔由Edan（呂爵安）換上Jeffrey，跟Jeffrey首次合作，初時不太熟，覺得他斯斯文文，不過相處下來，才知道Jeffrey好玩得，是劇中的開心果，經常開玩笑，他說:「我哋都私下講，如果Edan做同一角色，覺得佢哋兩個會完全兩種演繹方法，（有傳Edan都會客串?）我無收到消息，如果有梗係好啦！不過佢都好忙，要客串都有難度，希望佢都休息多啲。」

另外，提到新歌《King Kong》MV一出點擊邁向150萬，他感謝大家關注他的新歌，是次電子音樂曲風好大膽創新，及首次挑戰擔任MV導演，體會做導演真的很難，要兼顧的工作亦十分多，以往他會趁補妝時爭取時間休息，做導演就要諗定下個鏡頭點拍及燈位點安排，雖然兼顧導演工作好攰，但令他對做幕後更感興趣，享受創作過程，甚有滿足感。

對於不少鏡粉投訴MIRO專場售票安排混亂，有約500鏡粉買票後仍遲遲未收到確認回郵，感到不快。Anson Lo表示原本公司安排MIRO專場有9成票給MIRO及公開發售，他作為演唱會其中一個表演者，不喜歡見到大家失望，他說：「追MIRROR本身係一個娛樂，一件好開心事，唔想變到好大壓力，最唔鍾意見到大家失望，都想同粉絲講，見到你哋咁辛苦撲飛，唔知會唔會有更加多場次?希望往後會有更多騷讓大家欣賞得到。」

他表示自己唯一可以做到的就只有安慰大家的心靈，透露將會增取時間在網上與粉絲交流，藉此分散大家買票的壓力，實行網上陪住大家。提到自己都有欠下不少親戚的飛債，坦言也愛莫能助，「花姐前幾日都叫我不如開Live，不過我每次收工都凌晨５點，大家都瞓咗覺，唔想令大家睇唔到會失望，要揀一個好時機。」完成《百》劇之後，Anson Lo 就會全力為演唱會作準備，他的表演部分正在安排中，之後便會排舞及學唱歌，表示對今次演唱會好認真對待，會全力做到最好。

同場，魏浚笙 （Jeffrey）對於執二攤接拍，他直言有工作做好感恩，由於《大叔的愛》大受歡迎，令到他演此劇感到壓力，希望做好自己角色，至於表現就交由觀眾評價。劇中他與徐㴓喬（Asha)中飾演一對，不過只是Jeffrey一廂情願的單戀，Asha表示與Jeffrey合作之後，令對他的幻想破滅，她笑說：「我之前係6膠既粉絲，所以圍讀時同佢講好開心可以合作，一向覺得佢好cool好有型，但識咗之後，無晒fantasy，發現原來佢同德斌性格好相似，一個大版，一個細版，兩個好多嘢講。」笑言德斌是大叔，Jeffrey是細叔，她爆出Jeffrey有個怪癖，就是會無故大嗌，Jeffrey解釋擔心自己會眼瞓，用此方法是叫醒自己和身邊人，「尤其去到一個陌生環境，我一嗌成場氣氛就返晒嚟。」

此外，繼《大叔的愛》之後，相隔一年黃德斌和簡慕華再度合作，簡慕華笑言再次合作，一樣感到新鮮感和有新火花，因為是次2人不再演夫妻，而是飾演老朋友。劇中簡慕華飾演富婆，問她是否飾演自己，她笑言：「我都想有咁大間屋。」黃德斌透露今次的老婆是練美娟，還爆出與娟姐有不少床戲，他笑說：「我同佢既火花啪啪聲，（演床戲無難度?）同佢拍床戲好難架！（你要除衫?）到時睇啦。」簡慕華笑稱無看到他們的床戲，因為他們是閉門拍攝，德斌表示拍攝時沒有清場。

對於Edan無份參與演出會否感到失望時，德斌說：「有佢更加開心啦！不過佢好忙，無法子，我原本都接唔到，要做舞台劇。」早前Edan重遇德斌，德斌表示再見他有種特別感覺，覺得他成熟大個仔，對於網民留言挑釁，德斌讚他說話好正面，期待再合作，簡慕華也期望有下一個合作機會。