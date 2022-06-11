胡杏兒滴住汗拍床戲　對手譚耀文：好愉快

藝人譚耀文（阿譚）與胡杏兒於新劇內扮演夫妻上演「床戲」，阿譚笑言拍攝過程「滴住汗溫馨」。同劇的陳家樂拍攝期間體重急劇下降，且遭「錯配鴛鴦」，未婚妻連詩雅忽然轉向與周柏豪談情！阿譚、杏兒、家樂、連詩雅及周柏豪等主演回歸劇《獅子山下的故事》（前名《獅子山下．晴》）「搶閘」推出，安排今晚（12號）於內地中央一台首播，有關方面近日釋出約3分鐘的預告片，充斥濃烈香港情懷。今次除卡士吸睛外，更出現「雙主題曲」情況，其中內地著名歌手孫楠翻唱羅文首本名曲《獅子山下》，字正腔圓引起網民熱話。

《獅》劇以香港茶餐廳為故事骨幹並橫跨兩代情。阿譚與杏兒扮演夫婦，後者由18演到65歲，「大肚」之餘更盡展喊功，成功挑戰演技。談到與杏兒數場「溫馨床戲」，阿譚笑說﹕「大家都係專業演員，合作得好愉快。拍（床戲）嘅時候間屋好細，尤其我哋兩個同個小朋友手牽手瞓嗰場戲，不單迫咗好多人，大家仲著好厚嘅戲服，真係滴住汗嚟溫馨㗎﹗」

對於扮演茶餐廳老闆娘，杏兒表示自己與家人都是捧場客﹕「茶餐廳係草根香港文化，人情味濃。開工前我特登去唔同嘅茶餐廳做搜集資料，觀察吓點樣運作。」她又甚為欣賞「老公」阿譚﹕「佢嘅工作態度正好代表住一份獅子山精神，其實我都有留意當年佢參加新秀嘅表現，演唱完畢仲要一個翻斗轉身，精彩妙絕。」

另外，預告片中李治廷受辱遭人用紅酒照頭淋，家樂與柏豪則「艷福無邊」，分別與女拍檔有咀戲，但「錯點鴛鴦」，連詩雅拋低家樂與柏豪「談情」。講到拍攝時的難忘事，家樂透露﹕「計埋隔離，今次離港兩個多月。我好記得北上前有75kg，但返香港嗰陣得番68kg，之前儲落嘅肥膏同肌肉全部消失晒﹗可能今次係首次拍內地劇，有種無形嘅壓力想做好啲，所以搞到冇咩胃口。戲中我同謝君豪演兩父子，佢係我好欣賞嘅前輩，估唔到佢原來好搞笑，每次出現都令氣氛變好。」