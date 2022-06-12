【是日通勝】

農曆五月十四

壬寅年 丙午月 丙申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：求醫、治病

忌：大事勿用

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：19、23、38、49

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：事業運平平，謀事忌自以為是，不懂就要問！

金牛座：助人為快樂之本，保持一顆善心可帶來好運。

雙子座：愛情運最強，有心儀對象者勿錯過表白良機。

巨蟹座：幸運指數排第一，心情愉快，珍惜眼前一切。

獅子座：好運降臨，生活無憂，謹記回饋幫過你的人。

處女座：財運稍遜，貪心易受騙，忌沾手高風險投資。

天秤座：事業運較差，謀事要按部就班，勿急於求成。

天蠍座：努力向目標進發，運氣欠佳也不能阻你成功。

人馬座：不要再當低頭族，長時間玩手機會損害視力。

山羊座：運氣佳，沒有甚麼阻滯，能按自己想法行事。

水瓶座：心態決定一切，面露笑容，有助收獲好人緣。

雙魚座：趁周日鍛煉體能，有益身心，運氣也會上升。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）牛 財運旺

（跌）虎 易惹禍

鼠：表現謙虛親切的一面，有助收獲好人緣。

牛：事業與財運皆旺，付出愈多，收穫愈多。

虎：是日沖煞，要好好控制情緒，避免闖禍。

兔：工作運不錯，處理大小問題均游刃有餘。

龍：貴人助力強，謀事如魚得水，易獲佳績。

蛇：人緣良好，工作獲同事支持，事半功倍。

馬：求財不乏機遇，與人合作投資有利可圖。

羊：別待薄自己，好好玩一天，可重拾笑容。

猴：趁周日好好休息，為明天奮鬥做好準備。

雞：社交運不錯，適合聯誼會友，可望盡興。

狗：話頭醒尾，有機會從朋友身上獲得啟發。

豬：生活多阻滯，情緒受困擾，需沉着應對。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

買樓可帶哪些朋友一起去？

買樓是人生大事，千萬不能馬虎。好的房屋會影響個人以至整個家庭的未來發展。如果選購的住宅存在風水問題，是非常不好的事，因此在購置新房時，可帶以下幾類朋友一起過去挑選！

1.懂風水的朋友

風水不是迷信，而是一種結合了環境、地理、建築、健康和以人為核心的傳統學問。無論買新房還是二手房，建議帶上懂得風水的朋友（最好是專業人士），因為購買房子要講究風勢、光線、戶型、樓層等等，這對於能否選到一個好的房子是很重要的。

2.受人尊敬的長輩

「家有一老，如有一寶。」長者猶如行走中的智囊，他們可以過來人身份，給年輕人理性的建議。購買新房時，帶上這些受人尊敬的長輩，對你選到好的住宅會有事半功倍的效果。

3.剛買房進宅的人

有買房經歷的朋友熟悉相關手續，如果買房時有這些朋友在身邊，他們的意見分析可以讓你少走很多彎路，容易選到不錯的房子。

4.剛結婚了的朋友

剛結婚的人，通常精神面貌較好，所謂人逢喜事精神爽。帶上這類朋友去看房，不僅能給到清晰的意見，站在他們身邊能沾沾到一些喜氣。