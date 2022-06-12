盤點贏盡口碑音樂傳記片　艾頓莊《搖滾太空人》登冠

美國已故搖滾之神「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）的傳記片《貓王》（Elvis）早前於《康城電影節》首映時大獲好評，影片播映完畢後全場站立拍掌12分鐘。到目前為止，影片於「爛蕃茄」（Rotten Tomatoes）影評網的好評指數高達82%。查實過往亦有多部音樂人傳記片大獲好評。最近Rotten Tomatoes就嚴選影史上「50部最佳音樂傳記電影」。結果2019年講述英國樂壇巨星艾頓莊（Elton John）的傳記片《搖滾太空人》（Rocketman）以89%好評居首！

影片由英國演員兼導演Dexter Fletcher執導，艾頓莊就由憑《皇家特工》（Kingsman）系列走紅的英國男星Taron Egerton飾演，他的演出除了被艾頓莊大讚之外，他亦憑角色勇奪《金球獎》影帝。絕對係實至名歸！除了《搖》之外，1984年上映講述大音樂家莫扎特（Wolfgang Amadeus Mozart）的《莫扎特》（Amadeus）亦大獲好評。當年影片在《奧斯卡金像獎》橫掃8個獎項，其中包括最佳電影。《莫扎特傳》成功，10年後電影公司再拍另一偉大音樂家貝多芬（Ludwig van Beethoven）傳記片《不朽真情》（Immortal Beloved），並由英國好戲之人加利奧文（Gary Oldman）飾演貝多芬。只可惜整體成績不及《莫》片！

此外，1993年講述黑人巨星天娜端納（Tina Turner）的《天娜：真愛又如何？》（What's Love Got To Do With It）亦打入影史上「最佳音樂傳記電影」10大位置。當然，唔少得講述美國失明騷靈天王Ray Charles的《Ray》（2004年），當年男星占美霍士（Jamie Foxx）憑住精彩演出捧走《奧斯卡》最佳男主角寶座。除了占美之外，2018年美國男星Rami Malek亦憑《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody）中英國樂隊Queen已故主音Freddie Mecury勇奪《奧斯卡》影帝！

同場加映—「貓王到」

美國男星Austin Butler被讚演活「貓王」，查實過往亦有好多紅星飾演過「貓王」，例如美國男星卻羅素（Kurt Russell）70年代就在電視電影《Elvis》中飾演「貓王」，2001年他在電影《暴劫雙雄》（3000 Miles to Graceland）中再以「貓王」的形象出現，不過他並非演「貓王」而是以賭城「貓王」表演者造型打劫！此外，愛爾蘭男星Jonathan Rhys Meyers於2005年就在劇集《Elvis》中飾演「貓王」。他更憑劇集獲提名《艾美獎》視帝。不過最特別就必定是美國男星韋基馬（Val Kilmer）於90年代在電影《浪漫風暴》（True Romance）中飾演的「貓王」，全程故意只拍他臉部以下的部份。

除了荷里活紅星之外，粵語片時代的男星鄭君綿亦因能歌擅舞，因而有「東方貓王」的綽號。綿叔60年代唱過的一首廣東歌《啱啱夠鐘》，頭一句歌詞「貓王到，貓王到」唱到街知巷聞成為集體回憶！