盤點贏盡口碑音樂傳記片　艾頓莊《搖滾太空人》登冠

美國已故搖滾之神「貓王」皮禮士利(Elvis Presley)的傳記片《貓王》(Elvis)早前於《康城電影節》首映時大獲好評,影片播映完畢後全場站立拍掌12分鐘。到目前為止,影片於「爛蕃茄」(Rotten Tomatoes)影評網的好評指數高達82%。查實過往亦有多部音樂人傳記片大獲好評。最近Rotten Tomatoes就嚴選影史上「50部最佳音樂傳記電影」。結果2019年講述英國樂壇巨星艾頓莊(Elton John)的傳記片《搖滾太空人》(Rocketman)以89%好評居首!

影片由英國演員兼導演Dexter Fletcher執導,艾頓莊就由憑《皇家特工》(Kingsman)系列走紅的英國男星Taron Egerton飾演,他的演出除了被艾頓莊大讚之外,他亦憑角色勇奪《金球獎》影帝。絕對係實至名歸!除了《搖》之外,1984年上映講述大音樂家莫扎特(Wolfgang Amadeus Mozart)的《莫扎特》(Amadeus)亦大獲好評。當年影片在《奧斯卡金像獎》橫掃8個獎項,其中包括最佳電影。《莫扎特傳》成功,10年後電影公司再拍另一偉大音樂家貝多芬(Ludwig van Beethoven)傳記片《不朽真情》(Immortal Beloved),並由英國好戲之人加利奧文(Gary Oldman)飾演貝多芬。只可惜整體成績不及《莫》片!

此外,1993年講述黑人巨星天娜端納(Tina Turner)的《天娜:真愛又如何?》(What's Love Got To Do With It)亦打入影史上「最佳音樂傳記電影」10大位置。當然,唔少得講述美國失明騷靈天王Ray Charles的《Ray》(2004年),當年男星占美霍士(Jamie Foxx)憑住精彩演出捧走《奧斯卡》最佳男主角寶座。除了占美之外,2018年美國男星Rami Malek亦憑《波希米亞狂想曲:搖滾傳說》(Bohemian Rhapsody)中英國樂隊Queen已故主音Freddie Mecury勇奪《奧斯卡》影帝!

同場加映—「貓王到」

美國男星Austin Butler被讚演活「貓王」,查實過往亦有好多紅星飾演過「貓王」,例如美國男星卻羅素(Kurt Russell)70年代就在電視電影《Elvis》中飾演「貓王」,2001年他在電影《暴劫雙雄》(3000 Miles to Graceland)中再以「貓王」的形象出現,不過他並非演「貓王」而是以賭城「貓王」表演者造型打劫!此外,愛爾蘭男星Jonathan Rhys Meyers於2005年就在劇集《Elvis》中飾演「貓王」。他更憑劇集獲提名《艾美獎》視帝。不過最特別就必定是美國男星韋基馬(Val Kilmer)於90年代在電影《浪漫風暴》(True Romance)中飾演的「貓王」,全程故意只拍他臉部以下的部份。

除了荷里活紅星之外,粵語片時代的男星鄭君綿亦因能歌擅舞,因而有「東方貓王」的綽號。綿叔60年代唱過的一首廣東歌《啱啱夠鐘》,頭一句歌詞「貓王到,貓王到」唱到街知巷聞成為集體回憶!