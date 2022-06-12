「姜濤新女」葛綽瑤殺入娛樂圈追夢　唔驚鏡粉呷醋

「造星IV」出身的葛綽瑤（Yoyo）雖然無緣進身女團，但加入ViuTV後首個劇作便與人氣王姜濤合作，贏在起跑線。她笑言不擔心招惹其粉絲呷醋，反而驚演戲表現未如理想，又哽咽多謝粉絲支持她追夢。

《全民造星IV》20強參賽者葛綽瑤最後未能躋身女團，但被ViuTV看中成為旗下女藝員，並有份演出重頭劇《季前賽》，跟MIRROR成員及張繼聰合作，成為「造星IV」首位拍劇之人。Yoyo坦言當初未能入女團時，曾恐演藝生涯就此結束，幸很快便獲簽約，令她深感幸運。講到首次拍劇，Yoyo覺得有趣又新鮮，又笑言跟張繼聰演對手戲最難：「佢成日爆肚，我要忍笑。我個目標係想好似佢咁有喜感。」而在劇中飾演球隊醫生的她，跟MIRROR成員有不少對手戲，與姜濤更有相擁及摸面等場口，她直言身邊人羨慕之外，更多的是擔心：「我啱啱入行，擔心我會多咗評論。（有冇感情線？）到時睇就知。（驚唔驚MIRROR粉絲呷醋？）冇得驚，作為演員我只會集中演技上，多謝導演畀呢個角色我，最怕做得唔好。」

拒刻意公開戀情

Yoyo自認缺乏自信，擔心作品出來不似預期，會再次迷失自己。她感激粉絲一直以來無條件支持及陪伴，更哽咽說：「我知呢啲唔係必然，好感恩，粉絲話『無論你做乜，我哋都會支持，你放心去做。』」談到愛情，她透露現時單身，認為入行不影響將來拍拖：「不過我未必會刻意公開，畀人撞見就認。（擇偶條件？）對我好、有上進心同孝順，而識音樂都幾有吸引力，大家有共同嗜好都幾好。」