東方日報C2：吳業坤貼地撐枱腳　慳家日籍妻現真身

歌手吳業坤自宣布已婚後，一直將日籍太太濱口愛子收得密密實實，不過前日兩人被拍得外出午膳，吳太真身終極曝光！身形高挑、外貌清秀的愛子，不單止外形討好，仲非常慳家，除了與老爺奶奶同住，外出都只是搭港鐵，並於平民麵店「醫肚」，難怪坤坤錫到燶，全程拖實老婆，相當恩愛！

吳業坤上月於社交網擲下震撼彈宣布「小弟結婚了」，貫徹他對戀情的低調作風，新娘子的樣貌及背景全部成了「高度機密」，即使之後網民瘋狂起底，踢爆其太太是比他年輕5歲、擁有「鬼影變幻球」身材的日本藝人濱口愛子，但坤坤都三緘其口，早前他從日本返港，近日帶太太逐一跟友人見面，影合照留念時，濱口愛子都不願上鏡，只會幫大家影相，十分低調！

全程十指緊扣

雖然兩公婆保密工夫做到足，但「吳太」的神秘面紗終於被揭開。回港後與父母同住樂富的兩口子，前日被拍到外出午膳，並戴上情侶帽、一身便裝出動，全程拖到實一實，相當甜蜜。愛子身材高挑，雖然沒有化妝但眉清目秀，甚有氣質，坤坤則未知是否經常捱夜，黑眼圈相當明顯。

兩公婆相當慳家，手拖手行到樂富港鐵站搭車，到旺角轉車去尖沙咀，愛子雖然來港不久，但已經識自己「搵食」，到尖沙咀站後，她邊行邊於電話搜尋潮州麵店之地址，準備開餐。

「辣妹」本性盡現

雖然麵店地方較狹小，但兩人未有介懷，相當貼地，他們叫了不少食物，胃口十分之好，愛子更是「辣妹」一名，食麵時兩度落辣椒油才稍為滿足，期間兩公婆以日語傾偈，就算之後發現有傳媒拍照，但無損撐枱腳之雅興，大啖大啖吃。兩公婆食飽結帳離開食店，記者上前訪問，坤坤Man爆用日語着太太在一旁等候，自己單獨受訪。

問到兩人是否跟父母同住？坤坤說：「係呀！（有冇諗過買樓搬出去？）都要考慮吓，睇吓能力。」至於不少網民好奇他與太太有關入籍的問題，他則表示：「都未決定點做，睇番晒啲條例先，未搞清楚。」雖然曾有指疑雙喜臨門，但觀乎吳太甚弗的身形及嗜辣本色，似乎未如傳聞，問到有否造人大計？他說：「隨緣。」而新婚心情大靚的他，被問到跟住會與太太去哪裏拍拖，他即搞笑「賣廣告」指自己會去有份代言的頭皮護理店整頭髮。

而兩公婆覓食前一日都曾經外出，並由坤坤做「柴可夫」，返到寓所時，錫住老婆的他先讓老婆落車返上樓，自己再去搵位泊車，認真照顧周到。

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