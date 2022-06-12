葉巧琳搵另一半唱「女女歌」起化學反應！

歌手葉巧琳 (Mischa) 成功將心愛的音樂劇元素搬上舞台後，與舞台劇連結起來，先後兩度參演《Disney in Concert》之外，近日在其網上頻道開設音樂劇系列，也與音樂劇有關。Mischa 誠邀兩大嘉賓與自己擦火花，首推是她的「另一半」Serrini，另一位是她的「王子」、著名音樂家 Freddy Au Yeung (歐陽豐彥)，分別揀歌合作 Cover，一次過滿足晒所有願望！

Serrini被形容是她的「另一半」，是因在去年公演的音樂劇《攣攣成人禮》中，飾演一對女同志戀人，所以當她一想起要找個女歌手合唱時，即時想起 Serrini：「因為喺音樂劇嘅合作，覺得同佢把聲係神奇地夾！而且套劇演出後，聽到好多feedback 都係好嘅，覺得同佢之間嘅化學反應幾奇妙，所以今次搵佢，好開心亦好好彩佢好快就答應。」

為了這個難得的機會，Mischa 用心揀歌，特地選唱首套將同性戀搬上百老匯舞台的搖滾音樂劇《吉屋出租》（Rent）的《Take Me or Leave Me》來翻唱：「因為我想有首女女合唱歌，就即刻諗起呢首，因為首歌本身已經係好似一對情侶喺度嗌緊交咁，覺得今次好似延續我哋音樂劇嗰段關係，希望大家都會喜歡呢首歌。因為我哋平日唱好多廣東歌，今次試下唱英文嘅音樂劇嘅cover，想大家聽吓有咩感覺，喺睇我哋嘅另一面之餘，又可以睇埋我哋會產生啲咩火花。」