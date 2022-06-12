【心理測驗】在動物園尋找自我才是正經事

人的五官以眼睛最為直觀、最不具欺騙性，當一樣物品攝入眼簾時，第一眼看見的事物往往是腦袋與內心給予的答案。這一則心理測驗需要在一張包含眾多動物的圖片中，以第一個看到動物來反映測試者的個性，不少人試過都話神準。有人話，有時候看似愈複雜的東西往往愈容易找到答案，事實是否如此？不妨試一試吧！

【問題】

你在以下的圖片中，第一眼見到甚麼動物？

A.斑馬

B.貓咪

C.鴨子

D.樹熊

E.大象

F.熊仔

G.長頸鹿

H.小豬

I.兔子

J.獅子

K.貓頭鷹

【結果分析】

A.主導者

「有趣」、「充滿魅力」是常用於你身上的形容詞，個性活潑主動，像是一位精神領袖，令人想模仿你或者跟隨在你身邊。工作上，良好的溝通技巧是你的秘密武器，很適合從事銷售工作。容易對重複性工作感到無聊的你，有時候會給人沒有毅力的感覺，其實你只是希望每一天都充滿變化而已。

B.觀察者

你是一個享受孤獨的人，在人群之中不愛說話，別人可能會覺得你是害羞、內向，事實是你更習慣作為一個旁觀者去觀察世情，伺機而動。這樣的你有着自己的一套守則，而且並不在意別人的目光，個性獨立，相當能夠自給自足，只是有時候都會有一陣莫名的空虛。

C.積極者

作為一名百分百的樂天派，基本上沒有任何事能令你一蹶不振，你似乎擁有無限的動力，喜歡活在當下，想做就去做。你不會甘心留在自己的舒適圈，無限的好奇心會令你不斷去嘗試、探索新事物。只是勇往直前的你都要小心勿被人利用，誤信有不軌企圖的人。

D.慢活者

你是一個十分冷靜的人，不管身邊發生甚麼事，都可以按自己的節奏、步伐去生活，為人善良、體貼的你總是讓身邊人感到安心，而面對他人的求助，你也總是不求回報地去提供幫助。不過你不能老是把別人的需求置於自己之上，比起一群人的聚會，你更喜歡安靜地看一本書、欣賞一部電影，為自己充充電。

E.行動者

個性認真且負責，對家人及朋友十分忠誠，以一顆真心對待別人。不論家人或朋友都習慣依賴你，而你亦總是能幫助他們找到問題的解決方法。與此同時，你亦是一個很好的聆聽者，會把家人與朋友放在第一位，他們快樂、你就快樂。儘管有時會比較執着，但強烈的使命感會令人忽略這一點。

F.守舊者

富邏輯的你擁有偏向傳統及保守的觀念，堅守自己的一套價值觀，並把自己的生活建立在這套價值觀之上。安靜且善於觀察的你，會尋找生活中的和諧，不喜歡嘈雜、多人的地方。工作上，你認真可靠且按部就班，重視時間觀念，亦希望別人和你一樣，因而讓人有錯覺你是稍欠同理心的人。

G.社交強者

天生有着超強的社交能力，與不同的人都可以展開話題，快速適應不同的群組，而且還可成為當中的中心人物。個性隨和的你，在活潑開朗的外表上亦有多愁善感的一面，對朋友十分講義氣，期待得到相同的對待。不喜固定工作的你，會時常更換職業及愛好，但注意不要把太多的注意力放在別人身上，因而失去自己。

H.腦力強者

記憶力出色且擁有良好分析能力的你，是一個思考敏捷的人，更習慣以及擅長一個人工作，與其與他人解釋你的想法，可能獨自完成更有效率。注重細節的你，很適合從事有關調查等相關工作。在人際關係上雖算融洽，但有時會給人距離感，如果把社交當成調查看待，可能會令你更加外向。

I.風趣者

充滿創意和活力的你是身邊人的開心果，快樂能量令你在任何場所都是受歡迎的存在，而且你的幽默感更促使你成為團體的焦點。雖然有人會認為你是膚淺的人，其實你的內心會思考很多，善良的你喜歡看見他人的笑容，但有時都要讓自己有休息空間。

J.領導者

身為一個天生的領導者，你非常懂得說話的藝術，知道該如個說服別人與你一起追逐目標。從不害怕挑戰，因為你知道這是展現自己的機會。不過，有時候太過強勢及霸道，會令人不知所措，而且別具壓迫感，甚至會為自己樹敵，雖然你經常會站在勝利的一方，但也要小心。

K.完美主義者

身為善於分析且愛思考的人，你喜歡獨自一人工作，安靜而不喜社交。井井有條是你的日常，混亂的場景及情況會令你感到煩躁，是不折不扣的完美主義者，更希望別人和你一樣。雖然太過追求完美會令人有壓迫感，但你的聰明和幽默，同時吸引不少人主動靠近，但始終人無完美，不要逼得自己太緊。