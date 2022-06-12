MC謙稱舞技一般　預告9月騷孖洪嘉豪鬥舞

歌手張天賦（MC）與洪嘉豪昨晚（11日）現身中環海濱，為戶外藝術展任表演嘉賓，吸引大批粉絲到場，兩人於台上宣布會於9月於九龍灣展貿舉行音樂會。雖然連日大雨，天文台更於昨午發出黃色暴雨警告，幸好開騷其間並未有雨，兩人分別先後上台獻唱，完場時更與全場粉絲大合照。騷後兩人先感恩天公造美，指戶外騷好玩但嫌不夠喉，MC又坦言非常緊張：「緊張到手震，一嚟今次喺新嘅地方，同埋一行到出嚟見到好多人。」嘉豪則表示是首次玩戶外騷，感覺新鮮，他說：「我唔介意唱45分鐘㗎！（留返9月開騷唱？）好呀，其實我哋上年開咗次，但我哋同觀眾都唔夠喉，有人又買唔到飛，今次去個大啲嘅場地。」他說今次希望能與觀眾作更多互動，令大家感覺如置身派對，會極力爭取將舞台延伸出去，拉近與觀眾距離，不過實質內容仍要再商討。

MC坦言不敢開空頭支票，但希望看嘉豪跳舞，嘉豪即搞笑應承：「我可以跳幾下嘅，我本身係舞王嚟嘛，係華納舞王。」問到兩人會否同台鬥舞，MC即謙稱雖有學過但舞技一般：「鬥就唔好啦，希望跳半首，有得跳都盡量會跳。」兩人對門票銷情充滿信心，又指會爭取於周末日子舉行，以便學生粉絲能一同參與。