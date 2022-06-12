Leah Remini批判科學教徒湯告魯斯：「別被巨星魅力騙倒」

51歲美國女星Leah Remini自小加入爭議性宗教科學教，於2013年離教，並積極揭示該教對教徒的洗腦與操控手段。Leah於社交網站批判身為科學教重要人物的荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise），引述友人Claire Headley的文章，表示：「多謝我好朋友Claire Headley挺身而出嘅勇氣。雖然科學教不停咁攻擊你，你都仍然繼續發聲批判佢哋。正如Claire喺佢篇文所講，湯告魯斯好清楚知道科學教嘅所作所為。唔好畀佢嘅巨星魅力呃到你。」

Claire於其文章指出湯告魯斯新片《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）票房大賣，成為熱話，提醒到她湯告魯斯所犯的「反人類罪行」：「你覺得咁講好極端？破壞人家庭係一種反人類罪行。我係咁認為。問吓自己：湯對上一次同佢唯一親生女兒蘇莉（Suri）講嘢係幾時？記唔記得佢前妻姬蒂賀姆絲（Katie Holmes）千辛萬苦先可以脫離佢同科學家嘅掌控？湯告魯斯推廣一個危險嘅邪教，亦破壞咗我家庭，差啲令我冇咗婚姻同條命。」