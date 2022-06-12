學2NE1 Dara　5招練出川字腹肌

當年Bigbang的師妹團2NE1，人氣度絲毫不比師兄們差，可惜最後解散，各自散落在不同公司。正當粉絲們以為從此看不到她們的台上風采時，2NE1成員竟在早前舉行的美國Coachella音樂節上，再度合體演唱經典神曲〈I AM THE BEST〉，讓現場粉絲立刻沸騰！最讓人驚喜的是，全員造型還原了2NE1當年風格，尤其以「沖天炮」髮型示人的Dara，即使已經37歲但臉蛋依然緊緻無紋，身材亦一如女團時期，腹肌炸裂。據她早前上節目透露，原來她平日無論是否在健身室，只要有空就會鍛煉身體，還分享了多組動作，想擁有Dara一樣的好身材，就不妨每天跟住做！

雖然都市人每天生活忙碌，但「唔得閒」絕對不是懶運動的藉口。這次Dara就分享了在家中都可以做的健身運動，每組動作都不佔太多時間，每天跟住做也不成問題。大家還可以根據自己的時間表調整運動時間，例如體力和時間充裕時，可額外做多1組開合跳和做多兩組波比跳。另外，Dara平日飲食也很自律，會進行間歇性斷食法控制食欲，不肚餓時就不進食（曾試過最多12小時沒進食），但她每天都會多喝水，尤其早上更會空腹喝1杯水補充水分，以加速身體代謝。

動作1：Jumping Jack開合跳

起始姿勢是先直立，雙手垂在身體兩側。起跳時雙手雙腳要向外張開，雙手要高舉過頭。此運動簡單易上手，只需要做1組30次，就可以心跳加快，加强心肺功能和幫助燃燒卡路里和脂肪。不過體脂超過30%的人要注意，不宜每日進行開合跳訓練，否則會令膝蓋和腰部受損。

動作2：Burpee波比跳

起始動作同樣是站直，然後蹲下變成一個深蹲姿勢，雙手撐地。接着雙腳往後跳變成平板式，這時做一個掌上壓。最後雙腳往胸前跳及收在身側，身體向上跳再回到準備動作的姿勢。Dara這次示範的是每組做10次，做兩組，每做完一組就要休息一下。整個動作結合了深蹲、伏地挺身和跳躍，做完不但會爆汗和有效消脂，更可一次性鍛煉身體超過7成肌肉，

特別是手臂、胸部、臀部和核心肌群等部位。

動作3：Squats深蹲

首先雙腳打開與肩同寬，雙手交握在胸前，臀部向外伸展，背部要挺直。然後吸氣，尾骨往內收，臀部像坐椅子一樣往下坐，手臂向前，膝蓋不超過腳尖。收緊臀部，蹲到大腿與地面平行再吐氣，腳踭站穩後再回到站姿。此動作每組做15次，連續做3組，能讓肌肉更結實，想美臀及瘦大腿的話，可以在手臂上增加重量鍛煉。

動作4：Leg Raise抬腿

首先身體要平躺，背部及臀部貼於地下，雙手放於兩身體兩側。然後腹部用力，將雙腿抬起，雙腿要伸直及抬高至與身體成90度，再用腹部力量慢慢放回雙腿。此動作每組做20次，連續做3組，對鍛鍊腹肌有幫助之餘，也有提臀效果。

動作5：Plank平板支撐

先把雙腳打開與肩同寬，手肘保持90度放地上，踮起腳尖，呈俯臥姿勢平視地板，讓肩、背、臀呈一直線。然後平穩地呼吸，維持動作45秒，重複做3次，可訓練整個核心肌群，對操練全身肌肉也有幫助。