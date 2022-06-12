【移居英國】搶頂尖大學畢業生？英國新簽證招人才

一個地方有否活力，除關乎人口年齡外，也關乎教育水平，理論上高學歷年輕人愈多，經濟愈見發達。難怪全球各國，都想招攬年輕人才到當地發展，當中包括已有很多BNO香港人移居的英國。

英國在上月30日正式啟動全新的Hight Potential Individual（簡稱HPI）Visa，也就是「高潛力個人」工作簽證，它可讓海外大學生在未被正式取錄前，先行申請此簽證赴英生活，並可攜帶家人同行。

權利：可打工也可創業

對於沒BNO資格，卻又想到英國當地發展的年輕人，只要成功申請到HPI簽證，便可到英國工作及生活，在當地開展自己的事業；而HPI簽證持有人，不受出生地的限制，可自由在英國尋找工作，並能從事絕大多數的工作，甚至可自僱創業，盡情發揮個人創新念頭。若暫時找不到工作，也容許在當地從事志願工，甚至出外旅行再回英國也沒問題。唯一不許，就是在英國當職業運動員，不能拿簽證當外援。

條件：畢業於合資格大學

英國HPI計劃擺明車馬，是想招攬全球「高潛力」人才，目標自然是最聰明、最優秀、最高學歷的年輕人，故此申請HPI簽證首要條件，是申請者必須在過去5年內，畢業於英國以外的50間頂尖大學，如果有學士或碩士學位，工作簽證有效期便為2年；如有博士學位，更可獲批3年期工作簽證。而合資格頂尖大學定義，是就讀的大學必須在以下3個高校排名榜的其中兩個名列前50名：

（一）《泰晤士報》高等教育世界大學排名（Times Higher Education World University Rankings）

（二）QS世界大學排名（QS World University Rankings）

（三）世界大學學術排名（The Academic Ranking of World Universities）

要注意是，以上大學排名每年皆有更替，因此申請HPI簽證前必須確認，自己就讀大學的畢業年份是否適用於前50排名內；舉例如香港大學，它便是本港唯一一間連續6年（至2021年）都入圍上榜的學府，而香港中文大學（2021年入圍）及香港科技大學（2016至2019年入圍）等學府畢業生，便要視乎畢業年份而定。

除此之外，申請者英語能力至少亦要達到B1中級水平，即是能跟英語人士流暢交流。至於存款方面，申請者也要在申請31天前連續28天，存有至少1270英鎊（約12,482港幣）的生活費用。

注意：不能申請永久定居

英國HPI簽證費用為715英鎊（約7,021港幣），而且只要繳交過移民健康附加費後，亦可在英國使用國民保健服務（NHS）；不過英國當地大部分公共福利和國家養老金就不能申請，而且亦不能延長簽證，也不能申請英國永久定居，如果你想藉HPI簽證移民英國，恐怕不能如願了。始終那句，還是有BNO簽證資格的香港人，移民英國最方便。