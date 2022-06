鄭欣宜獲老竇捧場睇騷　湯令山馮允謙輪流跪地遞戒

歌手鄭欣宜(Joyce)昨晚在紅館舉行第二場演唱會,爸爸鄭少秋(秋官)在觀眾席睇足全場,其他捧場嘉賓有圈中一班睇住欣宜大的前輩,包括胡楓、盧海鵬、姜大偉與太太李琳琳、陳淑芬等,還有許廷鏗、彭秀慧、佘詩曼、C AllStar的梁釗峰和何建曦(Jase)、雲浩影(Cloud)等,完場後Joyce跟他們大合照,非常熱鬧。

表演嘉賓湯令山(Gareth.T)和馮允謙(Jay Fung)都分別向Joyce單膝跪地,一個送戒指,一個唱情歌,冧爆她。當她介紹Gareth.T出場時說:「我細個夢想有個細佬,可能因為屋企女人多,缺乏陽氣,好想有一個細佬,我可以做家姐。最好有才華,迫佢同我唱歌和寫歌畀我。」然後兩人合唱Gareth.T英文歌《Boyfriend Material》。

Gareth.T表示有一份禮物送給Joyce,但不適宜以「弟弟」身份送出,然後他跪地遞上玩具「鑽石戒指」說:「I’m your boyfriend material.」Joyce大叫:「Oh My God!你好大膽,喺我爸爸面前送戒指畀我!」觀眾席上的秋官高舉拇指讚好,全場起哄。Gareth.T還深情地說:「Joyce, will you ……buy my album when it come out. 」原來是請欣宜捧場買他的新專輯,Joyce立即答應。問為何送戒指?他說:「上星期問你最想要咩?你話要diamond ring,我已經盡晒力!」雖然是玩具,但Joyce一樣好感動。

Encore環節有Jay上台,Jay在尾聲一邊唱「It's killing killing me without you girl~」一邊單膝跪地,Joyce再驚喜到O咀!最尾兩人還作狀咀嘴,Jay讚她性感,Joyce撒嬌說:「我好嬲呀!(Why?)你咁樣,我未準備好嘛!你剛才望住我唱歌,係咁電我,我見到你個頭周圍好似有花開咁!」然後Jay話口乾要飲水,拿出印了Joyce肖像的水壺,並送上蜜糖說:「蜜糖即係Honey,樽上面貼咗我哋嘅合照,仲寫住『Just For Joyce』,係你專屬嘅Honey!」Jay連環出冧招,氹得Joyce心花怒放。即將下月九展開騷的Jay向觀眾說:「我目標係有一日嚟紅館開演唱會,你哋會唔會嚟睇我?」全場歡呼,然後大合唱《地球來的人》。