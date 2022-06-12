鄭欣宜獲老竇捧場睇騷　湯令山馮允謙輪流跪地遞戒

歌手鄭欣宜（Joyce）昨晚在紅館舉行第二場演唱會，爸爸鄭少秋（秋官）在觀眾席睇足全場，其他捧場嘉賓有圈中一班睇住欣宜大的前輩，包括胡楓、盧海鵬、姜大偉與太太李琳琳、陳淑芬等，還有許廷鏗、彭秀慧、佘詩曼、C AllStar的梁釗峰和何建曦（Jase）、雲浩影（Cloud）等，完場後Joyce跟他們大合照，非常熱鬧。

表演嘉賓湯令山（Gareth.T）和馮允謙（Jay Fung）都分別向Joyce單膝跪地，一個送戒指，一個唱情歌，冧爆她。當她介紹Gareth.T出場時說：「我細個夢想有個細佬，可能因為屋企女人多，缺乏陽氣，好想有一個細佬，我可以做家姐。最好有才華，迫佢同我唱歌和寫歌畀我。」然後兩人合唱Gareth.T英文歌《Boyfriend Material》。

Gareth.T表示有一份禮物送給Joyce，但不適宜以「弟弟」身份送出，然後他跪地遞上玩具「鑽石戒指」說：「I’m your boyfriend material.」Joyce大叫：「Oh My God！你好大膽，喺我爸爸面前送戒指畀我！」觀眾席上的秋官高舉拇指讚好，全場起哄。Gareth.T還深情地說：「Joyce, will you ……buy my album when it come out. 」原來是請欣宜捧場買他的新專輯，Joyce立即答應。問為何送戒指？他說：「上星期問你最想要咩？你話要diamond ring，我已經盡晒力！」雖然是玩具，但Joyce一樣好感動。

Encore環節有Jay上台，Jay在尾聲一邊唱「It's killing killing me without you girl～」一邊單膝跪地，Joyce再驚喜到O咀！最尾兩人還作狀咀嘴，Jay讚她性感，Joyce撒嬌說：「我好嬲呀！（Why？）你咁樣，我未準備好嘛！你剛才望住我唱歌，係咁電我，我見到你個頭周圍好似有花開咁！」然後Jay話口乾要飲水，拿出印了Joyce肖像的水壺，並送上蜜糖說：「蜜糖即係Honey，樽上面貼咗我哋嘅合照，仲寫住『Just For Joyce』，係你專屬嘅Honey！」Jay連環出冧招，氹得Joyce心花怒放。即將下月九展開騷的Jay向觀眾說：「我目標係有一日嚟紅館開演唱會，你哋會唔會嚟睇我？」全場歡呼，然後大合唱《地球來的人》。