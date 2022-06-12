法日餐廳　打造極致皇室藍

為吸客和讓客人盡情打卡，坊間很多餐廳的主題都諗過度過。尖沙咀法日餐廳MONMONO以自家調配的皇室藍打造，藍得極致，中央廣場設計主題，周邊是賭場、大會堂和五星級酒店，到處都是打卡熱點。食物以自家製意粉作主打，較特別是加入乾紫菜碎的意大利紫菜寬鬆麵，配蟹肉和海膽味噌湯醬，鮮香又惹味。甜品有至啱打卡的水晶花園和牛角包窩夫，再加繽紛特調飲品，難怪日日爆滿。

熱愛異國風情的話，旺角摩洛哥主題餐廳Subtle Island可能會是你杯茶。內裏有許願池、室內人造沙灘，戶外有特色磚牆和藤椅等，營造滿滿異國情調。食物以西餐為主，阿拉斯加帝皇蟹伴蘆筍紅菜頭汁意大利飯、鮮茄米形意粉伴芝士焗龍蝦和慢煮法國豬腩，每款都分量十足。另外還有特調雞尾酒或特飲，邊吃邊飲，很有度假感覺。

熱愛韓國文化的粉絲留意了，長沙灣近日出現了一間新沙洞澡堂，它的真身其實是一間餐廳，用餐區以當地澡堂和燒酒場作布置，還是寵物友善餐廳。菜式當然以韓國菜作主打，韓式生菜包豬肉、辣炒年糕、各款口味炸雞通通都有，女士喜愛的甜品可選擇不同配搭的Croffle和下午茶套餐等，同樣受打卡一族歡迎。