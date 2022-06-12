Stanley化身野人最怕田雞　望MIRROR下次開足24場個唱

MakerVille原創劇《野人老師》今日（12日）舉行開鏡拜神儀式，劇中演員包括人氣男團MIRROR成員Stanley（邱士縉）、Frankie（陳瑞輝），以及鄭丹瑞、沈殷怡、談善言及敖嘉年等齊集出席儀式。劇中經常短打「野人老師Look」上陣的Stanley，表示拍攝環境及天氣最難應付，他説：「每日都要面對啲蚊，長期都唔放過我哋，又落雨，影響拍攝進度，但又要拍完先可以全力綵排演唱會，所以好Chur。」Frankie即補充：「講起雨季，飛蟻先恐怖呀，嗰日真係好大鑊，啲飛蟻同田雞出晒嚟，我驚飛蟻，佢（Stanley ）驚田雞，多到好似放題咁。」

除了天氣，劇中的一班小演員也令他們印象深刻，Stanley笑稱時刻都會問小朋友喜歡他還是劇中對手談善言：「都屈咗幾個話鍾意我多啲嘅，我依家係世一，阿談永遠係世二，哈哈。」他坦言自己首次擔正主角，起初有擔心會捉不緊機會，怕被比下去而有壓力，但現在已看開。問到Frankie分手一事會否仍對他有影響，他表示已OK，多謝大家關心。另他們表示演唱會在數日後開始綵排，又笑稱自己為「地底泥」，一切要待公司通知，來解決「飛債」問題，對於加開特別場仍未能滿足鏡粉對門票需求，Stanley説：「制度上我哋控制唔到，只能做好表演準備，要對得住買到飛入場同網上嘅粉絲，我哋繼續努力啦，希望下次開夠24場。」Frankie表示有粉絲留言指因撲不到門票而不開心，已盡量回覆去安慰對方。