聲生不息︱楊丞琳挑戰《越難越愛》　見到葉蒨文變怕醜草

無綫與芒果TV聯手打造的音樂節目《聲生不息》，播出以來成為城中熱話，最新一集主題為「港樂與我的『葡萄成熟時』」上半場，節目中除了再玩「交換隊員」，還請來台灣歌手楊丞琳及周柏豪當特邀嘉賓，毛不易及單依純則被邀過檔另一隊，令節目之後的獻唱組合更添新鮮感。

本輪比賽模式亦有新搞作，分成九個回合進行「合作獨唱大混戰」，當中四個回合分別是克勤隊及千嬅隊主場，最終回則是兩隊「長勝將軍」葉蒨文（Sally）及李健的決勝對決！今集為觀眾呈獻的是克勤隊主場回合，由克勤及隊員決定對決歌手及歌曲，當中Sally、周筆暢（BB）、炎明熹（Gigi）合唱《談情說愛》，三人乃首度攜手合唱，主持王祖藍卻相當興奮，並向着之前與BB及依純合唱《高山低谷》的千嬅表示：「這個才是真三代，你那個是兩代半！」令千嬅哭笑不得。

為隆重其事，Gigi、Sally 及BB造型方面夾到絕，凸顯「三代同心」，Sally出場前透露該曲原本是獨唱版本，但因有人提議她合唱，Sally也想嘗試便欣然答應，Sally邊說邊興奮表示望有機會演繹，說畢更指向Gigi：「你到時做演唱會加埋我哋啦！」受寵若驚的Gigi一度嚇至眼凸兼坐唔穩，場面搞笑。而與依純首度同台合唱的克勤，原來對依純甚為欣賞：「佢年紀好細，大過Gigi少少，但技巧我係會放佢喺頂級嘅歌手。」又讚依純將《這麼近》演繹得如此完美不容易：「我唱了三十多年還是馬馬虎虎，她唱了三年就唱到了，她比我進步27年。」

以特邀嘉賓現身舞台的楊丞琳，為了是次演出做足準備，於台北長大的她原來是廣東人：「從小父親就告訴我，廣東人一定要會廣東話。」當她出演節目時，先與TVB劇迷好友商量演出歌曲，並鎖定《使徒行者》片尾曲《越難越愛》，為了不影響樂迷觀感，楊丞琳更開始練廣東話：「這首歌咬字非常的密，坦白說它的旋律也挺難，因為跨度蠻大，真假音又一直的轉換，技巧和咬字都有難度。我決定要唱甚麼歌開始的那一天，就開始把拼音及字都印出來、做筆記。每天都讀給香港的朋友聽，要她們幫我吹毛求疵的去更正。因為我選的是情歌，不能夠打斷聽得懂的人的情緒，所以標準很重要。」最終楊丞琳真的以頗為標準的廣東話，克服了歌曲各方面的高難度順利演出，獲得全場如雷掌聲。至於與楊丞琳PK的對手林子祥，則率領魔動閃霸及馬賽克樂隊組成7位漢子，獻唱《當代男兒》主題曲《真的漢子》。

此外，今集還有個搞笑花絮位，就是楊丞琳甫見葉蒨文進入錄影現場，即驚艷至連環作出害羞狀，不但多次「掩嘴」，更一度害羞至「行路打倒退」，事後笑說：「我整個人被她的美貌震驚到，由內而外散發女人的美。」並自言碰上Sally後變得「作狀」：「優雅、大氣、自然，自然對女人太重要了。」