沈殷怡為劇集把心一橫剪長髮：冇猶豫過！

藝人沈殷怡（Shirley）與敖嘉年今日（12日）出席原創劇《野人老師》開鏡拜神，劇中飾演失婚婦的Shirley形容今次角色有一定挑戰，她説：「第一集Stanley（邱士縉）就已經變咗前夫，之後就係一啲同佢嘅分歧，掙扎同迷失。（難喺邊個位？）第一次做媽媽，剪短頭髮都係為角色，其實由小學開始已經留長頭髮。（唔捨得？有冇猶豫過？）冇，同髮型師講唔好畀機會我諗，剪落去先！」她指另一難處是未曾經歷作為母親的階段，不懂拿捏與小朋友相處的心態，所以即向媽咪及有子女的朋友取經。問到有否想過和她心儀的MIRROR成員李駿傑（Jeremy）合作時，她表示已很主動爭取合作，又指一直在撲MIRROR演唱會門票，但暫時仍未有好消息。

至於首次接拍ViuTV劇的敖嘉年，表示和以往分別不大，又大讚劇中小演員：「佢哋好犀利，啲對白背熟晒，又識得交戲。」他續說：「佢哋好可愛成日送嘢畀我飲，做我個仔嗰位7歲小朋友會話『嘉年哥哥，我請支茶你飲吖！』真係即刻冧晒。」問到有否與曾傳緋聞的藝人蔣家旻聯絡，他聞言即表示：「仲講家旻？舊聞啦，唔好搞到人哋。」他坦言未有因此而尷尬，只因對方太忙而少聯絡。