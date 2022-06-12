Jaguar F-PACE　輕混能四驅SUV

輸港Jaguar新版F-PACE，不止換了新設計外觀，豪華車廂配置升級，還首度配備48V輕混能動力及Intelligent Driveline Dynamics四驅系統，更豪華、高效。

拍攝車是配備運動套件的F-PACE P250 R-Dynamic SE， 其動力核心來自2.0L Ingenium直四渦輪增壓引擎與48V Mild-Hybrid組成的油電混合動力系統，最大馬力達250ps，而365Nm峰值扭力可於引擎轉速低至1,300rpm全數釋出，並一直維持至4,500rpm。該48V Mild-Hybrid混合動力系統，能透過安裝在引擎上的BiSG發電機回收制動能量，並儲存於後座底盤下的48V鋰電池內。所儲存的能量不僅能令啟停系統有更佳和更敏捷表現，還可在加速時輔助引擎，減低燃油消耗，廠方公布綜合耗油量低見9.3L/100km(WLTP)。車載的Intelligent Driveline Dynamics四輪驅動系統，在正常行駛情況下，能提供偏向後輪驅動的性能，亦能根據駕駛情況和需要，將適當的扭力精確分配到前及後輪，藉以增加循迹性。

規格表

車型：五門五座位SUV

引擎：四缸Turbo

容積：1,997c.c.

最大馬力：250ps/5,500rpm

最大扭力：365Nm/1,300~4,500rpm

驅動：前置引擎、四輪驅動

傳動：八前速自動波

0~100km/h：7.3秒

極速：217km/h

綜合油耗：9.3-10.1L/100km

車身體積：4,747×2,071×1,664mm（長×闊×高）