ONE PROMISE巡唱最後一站　鄧建明驚喜現身

樂隊ONE PROMISE 4子文廸、天衡、Sora和Anton今日（12日）為新歌《I'll Be Fine》現身青衣演出第5站巡唱，是次為巡唱的最後一站，各人大感不捨，文廸表示是暫時最後一站，因為之後要做新歌，他們希望邊做歌邊繼續巡唱。而Joey Tang（鄧建明）今日驚喜現身，透露近日加入這個大家庭，擔任他們的音樂監製，文廸說：「原本監製係Gary（唐奕聰），佢走咗之後，多謝Joey接收我哋幾個籮底橙。」天衡就講笑說：「我哋3個係精英，得你一個係籮底橙。」全場爆笑。Joey Tang笑言多謝他們畀面才可同台演出，又揚言要跟他們學習作歌的技巧。問到4子中誰人最曳，Joey直指天衡最曳，經常收埋新歌，天衡就賣口乖表示作歌的靈感都來自Joey，又大讚Joey就像他們的爸爸。Joey稱讚他們無論作曲、唱和音樂上都好平均，樣就不要提。

各成員都有家人捧場，惟Anton的女友林欣彤就冇現身，不過演出前有粉絲給Anton送上自家炮製的糖水補數，原來他染疫康復後，喉嚨敏感持續咳嗽，早前咳到肋骨裂，他感謝粉絲對他的關心，問女友林欣彤是否好肉赤？他說：「係呀！連隊友和粉絲都肉赤，醫生叫我不能做運動，冇得操肌，所以年底演唱會交由3位隊友騷肌。」