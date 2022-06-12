孖單依純唱好張學友　一個短訊搞到李克勤囉囉攣

李克勤在今集《聲生不息》中，克勤與單依純合唱張學友的《這麼近（那麼遠）》為比賽揭開序幕，克勤表示這歌是節目組給他們的題目，他以考試題目比喻：「呢一條絕對係難度十足嘅題目。」最初收到這條題目時，要跟剛過組的單依純溝通，當中發生不少趣事，亦令他對依純加深了解：「就係點解我send咗短訊畀佢咁耐都唔覆？後尾佢覆番嘅時候，就話畀我聽原來佢返緊學。我先知道原來佢每次做完節目後，都要飛返去浙江音樂學院繼續佢嘅大學課程。我哋每次喺音樂上面嘅溝通，都要等佢放咗學之後，可能已經係夜晚先至有得傾，呢個係最有趣嘅地方。」

克勤表示一直以來都有留意單依純的演出，包括於《中國好聲音》奪冠過程及比賽完結後的表演，對她的評價十分高，他說：「我喺內地做過唔少音樂節目，佢係我所見到過嘅參賽者，差唔多係最好嘅，無論造詣或者歌唱技巧，已經達到『天花板』嘅水平，差唔多接近係無可挑剔嘅水平，所以其實喺呢個節目裏面，一直都好希望可以同佢合作。」合作過程中，二人不停的溝通，由於單依純於大學修讀音樂關係，在這次中合作中提出不少意見，他說：「呢首歌嘅編曲、和音設計、分詞等，佢都好有諗法，我哋係互相影響、互相配合。我自己係一個好鍾意唱歌嘅人，喺舞台上遇到另外一個唱得咁好嘅人，呢次係一個好愉快好愉快嘅合作。」

他們又被出場序殺了一個措手不及，克勤說：「呢首係一首難度好高嘅歌，需要成把聲開晒或者係一個差唔多最top fit嘅狀態唱。我哋臨公演之前一晚先知我哋係第一個出，時間係晏晝一點。我嗰朝早八點幾已經起咗身開聲。去到現場時，我哋已經不停開聲。因為通常一個show好少會咁早就錄影，同埋就算好早錄影，好少會唱一隻咁難唱嘅歌，係要求把聲完全100%狀態嘅歌。」

二人唱完歌後落台的時候，克勤跟單依純不約而同的互望一眼，克勤表示這就知道大家對這次的演出十分滿意：「雖然我哋之前排咗好多次，但今次係感情流露得最好！我哋覺得最滿意！當然係完美度嚟講，係會有少少瑕疵，同埋有少少唱錯，唔係最完美，不過喺感情上、發揮上係最動人嘅一次。」