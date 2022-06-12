美澄衿依 超規格童顏巨乳

好多男士都有憐香惜玉之心，見到可愛嫩口嘅童顏妹妹，就會好想照顧佢、愛錫佢，所以喺日本寫真界，可以搵到唔少童顏女優，而今日為大家介紹嘅甜姐兒美澄衿依，仲要擁有一對F Cup巨乳，想唔多人鍾意都幾難！

日美混血兒

呢排童顏巨乳女優喺日本寫真界都幾吃香，好似淺川梨奈、寺本莉緒、本鄉柚巴等靚女，個樣生得嫩口又好波，出鏡率勁頻密，加埋童顏巨乳掌門人篠崎愛喺最近回歸寫真界，鍾意呢類女優嘅粉絲真係眼福不淺。至於身為寫真界新血嘅美澄衿依，同樣以童顏巨乳為賣點，雖然已經24歲，但係個樣似十八廿二，面圓圓眼大大，氣質純真得嚟帶少少傻氣，笑容仲相當可愛。值得一提，衿依係一位日美混血兒，可能因為咁，身材都幾火辣，上圍有對F Cup美巨乳，無論着泳衣抑或內衣，總係露出深長嘅事業線，真係非常吸睛！

渴望拍劇集

衿依喺上年參加選美活動「Galcon 2021」，獲得亞軍之後就開始喺寫真界走紅，當初佢之所以膽粗粗踏上選美台，因為好想做藝人。不過，阿妹喺一次訪問中表示，加入寫真界以後，經常面對鏡頭，擺甫士影吓硬照都仲應付得到，但喺製作首部寫真映像作品《Ellie》時，要邊做動作邊講對白，先發現有難度，唔係想像中咁容易，幸好喺工作人員指點下，最終亦順利完成拍攝。對於未來發展，衿依話會繼續努力拍寫真，但就希望有朝一日可以拍劇，如果能夠喺知名刑偵劇《相棒》中搵到出場機會，咁就更加開心！