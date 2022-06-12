真‧風流工　愈做愈過癮

講開工作，好多打工仔都會眉頭縐一縐，事關喺現實世界有本錢打風流工嘅人少之又少！不過，喺情慾世界出現嘅工作（Job），大把人唔使錢都爭住做，大家不妨體驗一下。

Job 性愛代名詞

唔少人都知「Hand Job」解手作仔，「Blow Job」嘅意思係口愛，但大家有冇諗過，點解呢啲性愛玩法會同「Job」字扯上關係？話說喺上世紀嘅妓院，性工作者嘅分工好清晰，有啲專門負責口愛，有啲只提供手作仔服務，於是「Job」成為咗性愛嘅代名詞。

考吓大家，有句情色俚語叫「Jerk Job」，究竟係乜嘢意思？原來「Jerk」係男士發射升空咁解，當同「Job」字合體，意思就會變咗男士自娛嘅行為。

Frame Job 為高潮企硬

有時唔可以唔佩服美國嘅性學家，佢哋將性愛體位細分得好細緻。好似有一招體位叫「Frame Job」，驟眼睇同站立背後進入式體位冇乜分別，但因為喺曳曳過程中，女方雙手係扶住門框嘅關係，所以性學家認為應該自成一招，仲話男士喺進行活塞動作時，最能夠刺激到女伴G點，唔知大家有冇興趣試吓呢？

《Whack Jobs》 演而優則導

美國AV史上有唔少演而優則導嘅女脫星，2004年出道嘅Courtney Cummz就係成功轉型嘅表表者，呢套由Zero Tolerance喺2007年推出嘅《Whack Jobs》，正正係佢首套自編自導自演嘅作品。話說Courtney Cummz喺四仔界撈得好掂，仲喺2006年嘅Adam Film World Guide頒獎禮上獲得年度脫星嘅殊榮，於是長期合作夥伴Zero Tolerance決定畀個機會佢執起導筒，而為咗令第一次好好睇睇，佢可以話係碌盡人情卡，搵嚟Jenna Haze、Marie Luv、Brooke Haven等當年嘅天后級脫星幫拖，足見佢嘅江湖地位有幾勁！

同場加映：《GOOD JOB！》AV版職場儷人

放工之後，大家會去邊度玩？WANZ喺2006年推出嘅AV作品《GOOD JOB！～職場姐姐們嘅情慾午後～》，就係圍繞呢個問題嚟發揮，以秘書、OL、空姐、升降機女郎等6種職場儷人為主角，而呢套作品之所以被日本AV迷捧為職場AV系列嘅經典，皆因有份參演嘅女優都大有來頭，當中包括擁有35F巨乳兼扮演OL嘅專業戶青山遙、狂野系代表櫻田櫻等等，加埋佢哋以黑絲、短裙造型亮相，吸引力之大可想而知。