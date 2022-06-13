【是日通勝】

農曆五月十五

壬寅年 丙午月 丁酉日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

宜：嫁娶、祭祀、掃舍

忌：出行、開市、理髮

幸運方向：坐南向北

幸運數字：3、16、33、47

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：好好保護靈魂之窗，不要長時間玩手提電話。

金牛座：投資宜採取保守策略，避免沾手高風險項目。

雙子座：健康運較差，保持心境開朗，切忌愁眉苦臉。

巨蟹座：財運不錯，事業運卻平平，做好本分最重要。

獅子座：受惠於天時地利人和，能在職場上佔得先機。

處女座：情緒欠佳，易失理智，提防負能量拖垮健康。

天秤座：可能冒受財物損失，面對得失宜保持平常心。

天蠍座：財運稍遜，處理投資問題要打醒十二分精神。

人馬座：運勢佳，做事得心應手，但要避免得意忘形。

山羊座：今天有點倒霉，但只要有耐性，可走出困境。

水瓶座：愛情與事業運皆不錯，可以為你帶來好心情。

雙魚座：施比受更有福，幫助有需要的人，義不容辭。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）豬 偏財旺

（跌）虎 人緣差

鼠：霉運纏身，做甚麼都遇阻力，心情鬱悶。

牛：偏財旺，投資眼光獨到，不妨小試牛刀。

虎：工作受讚賞，要保持謙虛，忌得意忘形。

兔：是日沖煞，人緣欠佳，工作上缺乏支援。

龍：人氣旺，號召力強，同事對你信賴有嘉。

蛇：精力充沛，做事效率高，收穫比預期多。

馬：貴人運強，遇到困難也會有人伸出援手。

羊：頭腦靈活，舉一反三，事業上嘗到甜頭。

猴：情緒平穩，能夠靜心處理一些棘手事情。

雞：身心狀態差，做事失誤多，忌粗心大意。

狗：做事舉棋不定，容易受虛假信息所誤導。

豬：偏財較旺，可考慮投資股票，易有斬獲。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

時來天地皆同力 運去英雄不自由

時來自然運到，說明時機、運氣的重要，足以導致人與事的成敗。《易經》智慧博大精深，夏至日，六龍天行，屬於乾卦，天行健，君子以自強不息，天地陽能沛然，君子自當效法天道，奮鬥不息。

梁啟超先生在清華大學演講時，曾用「自强不息，厚德載物」兩句話勉勵學子，後來也演變成清華的校訓，所謂天地之道，即是人生之道。

孔子勉勵弟子「生無所息」，人生在世要效法自然，珍惜時光努力進取。唐代詩人張九齡的詩句「草木有本心，何求美人折」，意思指芳草樹木自有美好的本質，何曾希望被美麗的女子攀折欣賞呢？比喻行芳志潔不是為了求人賞識或博取高名。

《道德經》中提到：天之道，損有餘而補不足，一陰一陽，此消彼長，萬物循環往復，是以生生不息，這啟示人們樂極生悲、否極泰來的道理，世界處於一種動態的平衡中，得意莫囂張，失意莫沮喪。

玄學經過千百年歷史滄桑，歷久不衰，是因為當中凝聚着先哲們的智慧。經驗總結，這些浸潤着中國傳統文化，也是先賢千錘百鍊的珍品，蘊藏深奥含義，乘之愈往，識之愈真，如將不盡，與古為新，可為人們指點迷津。